Декоративний фонтан, який приваблюватиме птахів, стане чудовою окрасою для будь-якого двору чи саду. При цьому його не обов'язково купувати у магазині, адже можна створити власноруч.

Для того, щоб зробити фонтан своїми руками знадобляться 5 речей: садовий горщик / керамічна миска, пластиковий кошик, велика плоска каменюка, трубка та водяний насос, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Як зробити чарівний фонтан самому?

Спершу розмістіть водяний насос на дні великого горщика або керамічної миски.

Потім візьміть кошик й покладіть його в миску/горщик догори дном так, щоб він щільно та рівно нависав над насосом.

Опісля виріжте отвір у дні кошика для шнура насоса.

Також просвердліть отвір у камені двічі – спочатку маленьким свердлом, щоб легше було зробити більший отвір під трубку.

Камінь не повинен виступати за краї горщика / миски (інакше вода витікатиме), але має повністю закривати кошик. Бажано, щоб камінь мав неглибоке заглиблення посередині – птахам подобається купатися у воді глибиною 2 – 5 сантиметрів.

Просвердліть отвір такого ж діаметра у верхній частині кошика та покладіть камінь зверху. Після того як усе вирівняєте, протягніть трубку через кошик і камінь. Можливо, вам знадобиться невеликий шланг для фонтана, щоб з'єднати насос і трубку, яка йде до каменя. Додайте воду, а потім увімкніть насос.

У результаті ви отримаєте гарний і естетично привабливий фонтан з "плаваючим" каменем, який стане улюбленим місцем для птахів.

Як створити водяний фонтан власноруч: відеоінструкція

Як зробити бруківку своїми руками?

Бруківку на подвір'ї теж можна зробити власноруч. Для цього не потрібні дорогі матеріали. На своєму YouTube-каналі користувач @cherkes_slav поділився докладною інструкцією, як самостійно приготувати розчин і зробити бруківку.