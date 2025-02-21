Як перетворити шафу на декоративний камін: цікава ідея для домашнього затишку

Чи не у кожного вдома є стара і нікому непотрібна шафа. Виявляється її можна перетворити на сучасну інсталяцію з каміном, доклавши мінімальних зусиль.

Ідеєю цікавого декору поділилися у мережі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @miy_dim_mebli.

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Інсталяція з каміном своїми руками

Жінка вирішила переробити стару шафу на стильну інсталяцію з каміном. Оскільки шафа була білою, то фарбувати її не було потреби, однак, якщо меблі коричневі, то для білого каміна їх слід пофарбувати, або ж його можна зробити темним.

Загалом, на створення інсталяції знадобиться:

стара шафа,

дерев'яні рейки,

панелі з імітацією цегли,

суміш, щоб замазати шви,

клей,

фарба.

Доповнити конструкцію варто дерев'яними рейками, аби вона добре стояла. Після цього шафу потрібно обшити панелями, які імітують цеглу. Для цього можна скористатися "рідкими цвяхами", аби не пошкодити їх ззовні.

Щоб позбутися швів між панелями, їх потрібно обробити спеціальним розчином, а після – пофарбувати. Після цього можна встановлювати декоративне вогнище, й інсталяція з каміном готова.

Як зробити декоративний камін: дивіться відео

Крім того, жінка доповнила простір, встановивши полиці для квітів та інших елементів інтер'єру. У мережі зауважили, що на створення інсталяції пішло кілька годин.