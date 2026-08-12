Акцентна стіна більше не в моді: новий прийом візуально здорожує інтер'єр

Яскрава стіна, яка мала стати головним акцентом кімнати, поступово втрачає популярність. У 2026 році дизайнери дедалі частіше роблять ставку на протилежний підхід – не розділяти простір контрастами, а об'єднувати його одним кольором.

Як зазначає видання Kobieta.gazeta, такий прийом робить інтер'єр спокійнішим, ціліснішим і вишуканішим. А в деяких випадках допомагає навіть візуально збільшити кімнату.

Чому акцентна стіна більше не є головною прикрасою?

Раніше пофарбувати одну стіну в контрастний колір було чи не найпростішим способом оживити кімнату. Проте сьогодні декоратори дедалі частіше відмовляються від чітких кольорових меж. Замість цього вони використовують один відтінок на всіх стінах, створюючи цілісний фон для меблів та декору. Коли в кімнаті немає різкого переходу від одного кольору до іншого, погляд не зупиняється на конкретній стіні. Простір сприймається як єдине ціле.

Чому один колір робить кімнату затишнішою?

Однотонний інтер'єр може мати спокійний і заспокійливий ефект. Відсутність різких контрастів допомагає створити атмосферу, у якій легше розслабитися після насиченого дня. Особливо добре такий прийом працює у спальнях, вітальнях та інших просторах, призначених для відпочинку. Водночас багато залежить від конкретного відтінку та особистих уподобань.



Чому акцентна стіна більше не є головною прикрасою / Фото Unsplash

Які кольори обирають у 2026 році?

Новий підхід зовсім не означає, що всі кімнати потрібно фарбувати у білий. Навпаки, у сучасних інтер'єрах активно використовують природні та теплі відтінки. Серед них:

бежевий,

шавлієво-зелений,

теракотовий.

Такі кольори нагадують природні матеріали та створюють спокійний, затишний фон. Земляні відтінки особливо добре вписуються в інтер'єри, де хочеться відчуття тепла та природності.

А що буде, якщо пофарбувати не лише стіни?

Саме тут тренд стає особливо цікавим. Дизайнери можуть використовувати один колір не тільки для стін, а й для дверей та інших деталей інтер'єру. У результаті звичні межі між поверхнями стають менш помітними. Двері не виглядають окремим контрастним елементом, а ніби розчиняються у просторі. Такий прийом створює відчуття цілісності та може зробити кімнату візуально більшою.

Таке рішення особливо цікаве для невеликих квартир. Коли стіни, двері та деталі не створюють різких контрастів, простір виглядає менш поділеним на окремі фрагменти. Відсутність чітких кольорових меж може створити відчуття більшої відкритості. Особливо помітним ефект може бути зі світлими відтінками.

Чому цей тренд нагадує дорогі вілли?

У дорогих інтер'єрах часто важлива не кількість декоративних елементів, а відчуття цілісності та продуманості. Саме тому однотонна палітра може виглядати дорожче за яскраві контрасти. Вона дозволяє меблям, текстилю та окремим деталям стати акцентами без необхідності створювати ще одну контрастну стіну. Інтер'єр ніби говорить тихіше – але саме це робить його вишуканішим.