Не лише килими на стінах: дизайнери назвали речі, які "вбивають" стиль інтер'єру

Мода на інтер'єри змінюється так само швидко, як і тренди в одязі. Те, що ще кілька років тому вважалося стильним і сучасним, сьогодні може зробити оселю візуально застарілою.

Експерти House Beautiful назвали кілька популярних рішень, які, на їхню думку, вже поступово виходять із моди.

Які елементи у дизайні інтер'єру є застарілими?

Ретромеблі

Меблі у стилі 50 – 60-х років із тонкими дерев'яними ніжками, ретрокомоди та характерні крісла ще донедавна були надзвичайно популярними. Проте дизайнери вважають, що повністю оформлювати квартиру лише в стилі Mid-Century Modern уже не варто. Сучасні інтер'єри дедалі більше тяжіють до еклектики – поєднання різних стилів, матеріалів і фактур.



Ретромеблі можуть бути стильним доповненням інтер'єру / Фото Unsplash

Хромований декор

Блискучі металеві поверхні також поступово поступаються місцем більш природним матеріалам. За словами дизайнерів, дешеві хромовані елементи можуть здешевлювати вигляд інтер'єру. Натомість усе частіше рекомендують обирати натуральне дерево, камінь або якісні металеві деталі з матовим покриттям. Такі матеріали не лише виглядають дорожче, а й краще витримують випробування часом.



Хромовані елементи можуть здешевлювати вигляд / Фото Unsplash

Надлишок блиску та декору

Ще одна тенденція, яка поступово відходить у минуле, – велика кількість декоративних елементів. Глянцеві поверхні, великі дзеркала, стрази, блискучі аксесуари та надмірне використання золотих деталей уже не вважаються ознакою сучасного інтер'єру. Сьогодні дизайнери радять віддавати перевагу стриманому оформленню, у якому кожна деталь має своє функціональне призначення.

Що зараз у тренді?

Натомість сучасні інтер'єри все більше орієнтуються на природність і комфорт. Серед актуальних тенденцій:

натуральне дерево,

камінь,

льон,

мінімалістичні форми та функціональні меблі без зайвого декору.

Водночас експерти наголошують: головне правило сучасного дизайну – не сліпо наслідувати тренди, а створювати простір, у якому буде комфортно жити саме вам. Саме тому навіть модні елементи варто використовувати помірковано, поєднуючи їх із рішеннями, які залишатимуться актуальними багато років.