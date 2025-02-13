Оновлюємо кухню за допомогою текстури: практичні поради

Світ дизайну інтер’єру поступово відходить від мінімалізму, надаючи перевагу більш глибокому та текстурованому декору. Це особливо помітно у кухонних просторах, де гладкі поверхні поступаються місцем багатошаровим матеріалам і природним елементам.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, інтер’єри, що раніше тяжіли до стерильної естетики, тепер набувають тепла та характеру завдяки використанню різноманітних текстур і матеріалів. Що з цього можна додати до своєї кухні, розповідаємо далі.

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Комбінація дерев’яного декору, посуду та меблів

Дерево – це один із найпростіших способів внести тепло й текстуру в інтер’єр кухні. Використання дерев’яних стільниць, шаф, обробних дощок і кухонного посуду створює візуальний контраст і додає натуральності.

Тим часом поєднання різних порід деревини, таких як дуб, акація або бамбук, дозволяє урізноманітнити загальний вигляд простору. Для створення балансу можна використовувати дерев’яні аксесуари, наприклад, сервірувальні підноси або стильні підставки для посуду.

Рослини як джерело природної текстури

Живі рослини додають інтер’єру не тільки кольору, а й цікавої фактури. Для кухні підійдуть сукуленти, чебрець або фіалки. Вони створюють різноманітні тактильні враження – від гладкого й блискучого до пухнастого й ребристого. Якщо догляд за рослинами здається складним, можна використати декоративні штучні рослини або розмістити їх у плетених кошиках чи теракотових горщиках.

Як додати кухні текстури: дивіться фото

Текстильні елементи

Тканинні аксесуари на кухні створюють атмосферу затишку та гармонії. Льняні або бавовняні серветки, штори з натуральних матеріалів, в’язані або плетені килимки – усе це додає текстурності та м’якості в інтер’єр. До того ж такі елементи легко змінювати залежно від сезону чи настрою.

Використання натурального каменю та деревини

Кам’яні або дерев’яні стільниці можуть стати ключовим елементом кухонного простору. Вибір текстурованого покриття, як-от шліфованого або піскоструминного каменю, надає кухні елегантності. Дерев’яні елементи, такі як полички чи декоративні балки, створюють теплу й затишну атмосферу, особливо в поєднанні з природними кольорами.

Декоративні панелі, штукатурка та вапняне покриття для стін

Якщо кухня здається надто плоскою, варто додати об’єм стінам за допомогою вагонки, рамкових молдингів або декоративної штукатурки. Це створює глибину та додає візуальної цікавості простору. Ліпнина, панелі та навіть груба декоративна штукатурка можуть стати ефектним акцентом.