На маленькій кухні кожен сантиметр на вагу золота, а велика плита забирає чималу частину робочої поверхні. Авторка Business Insider після переїзду до Японії помітила цікаву деталь: у її помешканнях замість звичних чотирьох конфорок була лише одна або дві.

Кому підійде таке рішення та як воно допоможе заощадити місце – розповіла дівчина у матеріалі Business Insider.

Як готують на маленьких кухнях у Японії?

Дівчина, яка переїхала з Канади до Японії, розповіла, що вона користувалася чотирма конфорками, повнорозмірною духовкою та мала достатньо місця для готування. Натомість в японському житлі їй траплялися кухні лише з однією або двома конфорками, мікрохвильовкою та рисоваркою.

Через це довелося пристосовувати звичне приготування страв до компактнішого обладнання. Водночас її досвід показує, що невелика плита може бути робочим рішенням, хоча й потребує зміни звичок.

Чим замінити стандартну плиту?

Якщо ви рідко використовуєте всі чотири конфорки, можна розглянути двоконфоркову панель. Вузькі моделі, у яких зони нагрівання розташовані одна за одною, займають приблизно 30 сантиметрів завширшки.

Звільнену частину стільниці можна використовувати для нарізання продуктів або підготовки інгредієнтів. Однак перевіряйте розміри: двоконфоркові моделі із зонами поруч можуть бути значно ширшими.



На малій кухні немає сенсу розміщувати велику плиту / Фото Unsplash

Перед купівлею також варто з'ясувати, чи помістяться на панелі одночасно ваші каструля та сковорідка. Для індукційної поверхні потрібен сумісний посуд.

Яку плитку можна прибрати після готування?

Для тих, хто живе сам або готує нечасто, є ще компактніший варіант – переносна індукційна плитка на одну конфорку. Її дістають за потреби, а після вимкнення й охолодження прибирають у шафу. Під час використання важливо залишати вентиляційні отвори відкритими та дотримуватися зазначених виробником відстаней до стін і меблів.

А що робити з духовкою?

Духову шафу можна встановити окремо у відповідній ніші гарнітура. Простір під варильною поверхнею тоді використовують для зберігання, якщо це дозволяють вимоги до монтажу. Перед заміною плити потрібно перевірити розміри стільниці, можливості електропроводки та умови підключення. Газове обладнання демонтують лише фахівці.

Компактна панель найкраще підійде тим, хто зазвичай готує одну-дві страви одночасно. Якщо ж усі чотири конфорки регулярно зайняті, зменшення плити може додати незручностей. Тому головний орієнтир – ваші щоденні звички та потреби.