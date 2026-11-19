Кому подойдет такое решение и как оно поможет сэкономить место – рассказала девушка в материале Business Insider.

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Как готовят на маленьких кухнях в Японии?

Девушка, переехавшая из Канады в Японию, рассказала, что у нее были четыре конфорки, полноразмерная духовка и достаточно места для приготовления пищи. Зато в японском жилье ей попадались кухни лишь с одной или двумя конфорками, микроволновой печью и рисоваркой.

Из-за этого пришлось приспосабливать привычный процесс приготовления блюд к более компактному оборудованию. В то же время ее опыт показывает, что небольшая плита может быть рабочим решением, хотя и требует изменения привычек.

Чем заменить стандартную плиту?

Если вы редко используете все четыре конфорки, можно рассмотреть двухконфорочную панель. Узкие модели, в которых зоны нагрева расположены одна за другой, занимают примерно 30 сантиметров в ширину.

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Освободившуюся часть столешницы можно использовать для нарезки продуктов или подготовки ингредиентов. Однако проверяйте размеры: двухконфорочные модели с расположенными рядом зонами могут быть значительно шире.

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На маленькой кухне нет смысла ставить большую плиту / Фото Unsplash

Перед покупкой также стоит выяснить, поместятся ли на панели одновременно ваша кастрюля и сковорода. Для индукционной поверхности нужна совместимая посуда.

Какую плиту можно убрать после приготовления?

Для тех, кто живет один или готовит нечасто, есть еще более компактный вариант – переносная индукционная плитка на одну конфорку. Ее достают по мере необходимости, а после выключения и остывания убирают в шкаф. Во время использования важно оставлять вентиляционные отверстия открытыми и соблюдать указанные производителем расстояния до стен и мебели.

А что делать с духовкой?

Духовой шкаф можно установить отдельно в соответствующей нише кухонного гарнитура. Пространство под варочной поверхностью тогда используют для хранения, если это позволяют требования к монтажу. Перед заменой плиты необходимо проверить размеры столешницы, возможности электропроводки и условия подключения. Газовое оборудование демонтируют только специалисты.

Компактная панель лучше всего подойдет тем, кто обычно готовит одно-два блюда одновременно. Если же все четыре конфорки регулярно заняты, уменьшение размера плиты может создать неудобства. Поэтому главный ориентир – ваши повседневные привычки и потребности.