Необхідний кухонний аксесуар: практичні переваги витяжки, які варто знати

Кухня – це місце, де народжуються аромати домашніх страв і сімейний затишок. Але разом із запахами приготування їжі у повітря потрапляють жир, волога, дим і продукти горіння.

Якщо не подбати про вентиляцію, з часом це призведе до появи кіптяви, затхлого запаху, плісняви й навіть проблем із технікою. Саме тому витяжка – не просто елемент інтер’єру, а важлива складова комфортної та безпечної кухні. Чим вона корисна ще, розповідає 24 Канал.

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Очищення повітря від запахів і домішок

Під час смаження, тушкування чи варіння у повітрі з’являється багато сторонніх запахів, які потім осідають на текстилі, меблях, стінах. Витяжка швидко виводить ці запахи, запобігаючи їх поширенню по всій квартирі.

Захист від жиру та кіптяви

Під час приготування їжі дрібні частки жиру та сажі підіймаються вгору та осідають на шафах, стінах, стелі. Це не лише псує зовнішній вигляд кухні, а й ускладнює прибирання. Витяжка вловлює ці частинки, зменшуючи кількість нальоту та полегшуючи догляд за поверхнями.

Зменшення вологості

Пара, яка утворюється під час варіння чи кип’ятіння, підвищує рівень вологості в кухні. Згодом це може призвести до появи конденсату, цвілі, а іноді й до здуття меблів. Витяжка допомагає стабілізувати мікроклімат, особливо у приміщеннях без вікон або з поганою вентиляцією.

Витяжка – важливий елемент кухні / Фото Freepik

Покращення безпеки

У процесі готування іноді трапляються задимлення або навіть легке горіння. Витяжка оперативно видаляє дим і шкідливі речовини, запобігаючи зайвому вдиханню продуктів горіння. А в деяких випадках – навіть спрацьовуванню пожежної сигналізації.

Захист техніки та оздоблення

Підвищена температура, жир і волога негативно впливають на побутову техніку, стелі, меблеві фасади. Витяжка створює бар’єр, який зменшує навантаження на поверхні та подовжує строк їх служби.

Комфорт і естетика

Сучасні витяжки – це не лише функціональний пристрій, а й частина дизайну кухні. Вони можуть бути стильними, компактними, майже непомітними або, навпаки, стати акцентом у просторі.

До того ж у багатьох моделей є додаткове освітлення, що робить робочу зону більш зручною.

Додамо, що попри те, що витяжка є важливим елементом кухні, вона може створювати клопоти, забруднюючись, тож важливо знати, як відмити її від жиру.