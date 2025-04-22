Як та чим краще відмити витяжку від жиру та бруду – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Як видалити жир з витяжки

Загалом, виробники витяжок радять мити фільтри мильним розчином. Однак насправді такий метод не дієвий, адже повністю позбутися забруднення не вийде й доведеться докладати зусиль, аби позбутися жиру та кіптяви.

Найкраще – використовувати спеціальні засоби, які призначені для видалення жиру. Вони працюють швидко, ефективно і без зайвих зусиль. Втім, якщо немає бажання використовувати спеціальні хімічні засоби, то можна скористатися народними методами.

Так, можна приготувати очисний розчин. Для цього слід взяти звичайний засіб для миття посуду, соду та гарячу воду (можна окріп). Щоб створити ідеальний розчинник жиру, слід змішати 1 – 2 столові ложки засобу для миття посуду чи "антижиру", пів склянки харчової соди та гарячу воду. Фільтри витяжки слід занурити у розчин та залишити щонайменше на 15 хвилин. Коли жир та бруд розчиняться, фільтри витяжки можна почистити щіткою, промити водою і просушити.



Як очистити витяжку від жиру / Фото Freepik

Також витяжку можна очистити за допомогою оцту. Експерти радять занурити фільтри в оцет на 10 – 15 хвилин. Якщо забруднення сильне, то можна додати 1 – 2 столові ложки соди. Час від часу, поки фільтри будуть замочені в оцті, їх можна протирати ганчіркою. Коли витяжка буде чиста, то її слід ретельно вимити та просушити. Оскільки оце має їдкий запах, то варто добре провітрити фільтри, аби неприємний запах не стояв у кімнаті.

Безпосередньо корпус витяжки краще мити звичайним засобом для миття посуду чи господарським милом. Від агресивних хімічних засобів чи оцту з содою краще відмовитися, адже вони можуть пошкодити корпус.

Загалом експерти радять мити витяжку хоча б раз на 3 місяці. Це дозволить вчасно позбуватися забруднення та підтримувати техніку у чистоті.

До слова, раніше фахівці поділилися дієвими методами, як ефективно очистити від жиру кухонні шафи.