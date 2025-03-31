Відтак, експерти поділилися 4 порадами, як легко відмити жир з кухонних шаф. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Побутова хімія

Щоб швидко та ефективно видалити жир з кухонних поверхонь, слід скористатися перевіреними засобами побутової хімії. Так, "антижир" ефективно очистить усі шафи від бруду та зробить їх, ніби новими.

Однак важливо пам'ятати, що такі хімічні засоби дуже агресивні. По-перше, слід працювати виключно у рукавичках, а по-друге – перевірте засіб на невеликій частині кухонної шафи. Перевірте, що побутова хімія не "виїдає" колір меблів чи не псує їхню текстуру.

Оцет

Якщо ви хочете використати не такі агресивні методи, то можна взяти звичайний оцет. Він чудово впорається зі знежиренням шаф. Достатньо розвести оцет з водою, змочити у цьому розчині тканину та протерти шафи.



Як очистити кухонні шафи від жиру та бруду / Фото Freepik

Харчова сода

Сода – ще один ефективний засіб для видалення жиру та бруду з меблів. Змішайте її з невеликою кількістю води, створивши густу пасту. Нанесіть цю суміш на плями, залиште на кілька хвилин, а після – протріть ганчіркою, попередньо змоченою у теплій воді.

Серветка, змочена у воді

Якщо забруднення не такі критичні, то для видалення жиру та бруду буде достатньо серветки з мікрофібри, змоченій у теплій воді. Це найбільш екологічний спосіб, який дозволить очистити кухонні шафи від бруду.

Раніше експерти наголосили, що важливо мити бачок унітаза, який часто залишається поза увагою. Це допомагає підтримувати гігієну та подовжує термін служби сантехніки.