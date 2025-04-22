Как и чем лучше отмыть вытяжку от жира и грязи – сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

К теме Как отмыть чайник от накипи: проверенные народные средства

Как удалить жир из вытяжки

В общем, производители вытяжек советуют мыть фильтры мыльным раствором. Однако на самом деле такой метод не действенный, ведь полностью избавиться от загрязнения не получится и придется прилагать усилия, чтобы избавиться от жира и копоти.

Лучше – использовать специальные средства, которые предназначены для удаления жира. Они работают быстро, эффективно и без лишних усилий. Впрочем, если нет желания использовать специальные химические средства, то можно воспользоваться народными методами.

Так, можно приготовить очистительный раствор. Для этого следует взять обычное средство для мытья посуды, соду и горячую воду (можно кипяток). Чтобы создать идеальный растворитель жира, следует смешать 1 – 2 столовые ложки средства для мытья посуды или "антижира", полстакана пищевой соды и горячую воду. Фильтры вытяжки следует погрузить в раствор и оставить минимум на 15 минут. Когда жир и грязь растворятся, фильтры вытяжки можно почистить щеткой, промыть водой и просушить.



Как очистить вытяжку от жира / Фото Freepik

Также вытяжку можно очистить с помощью уксуса. Эксперты советуют погрузить фильтры в уксус на 10 – 15 минут. Если загрязнение сильное, то можно добавить 1 – 2 столовые ложки соды. Время от времени, пока фильтры будут замочены в уксусе, их можно протирать тряпкой. Когда вытяжка будет чистая, то ее следует тщательно вымыть и просушить. Поскольку это имеет едкий запах, то стоит хорошо проветрить фильтры, чтобы неприятный запах не стоял в комнате.

Непосредственно корпус вытяжки лучше мыть обычным средством для мытья посуды или хозяйственным мылом. От агрессивных химических средств или уксуса с содой лучше отказаться, ведь они могут повредить корпус.

В общем эксперты советуют мыть вытяжку хотя бы раз в 3 месяца. Это позволит вовремя избавляться от загрязнения и поддерживать технику в чистоте.

К слову, ранее специалисты поделились действенными методами, как эффективно очистить от жира кухонные шкафы.