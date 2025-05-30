"Вікторіанські скарби": пара під час ремонту виявила моторошну знахідку у стіні

Пара придбала старий будинок Вікторіанської епохи у Великій Британії та почала робити ремонт. Однак, коли вони почали розбирати одну зі стін, то виявили моторошну знахідку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Моторошна знахідка у стіні

У липні 2023 року молоде подружжя придбало старий будинок, який звели ще у 1850-х роках – у Вікторіанську епоху. Подружжя відразу почало робити ремонт.

Так, 24-річна Міллі Моллой та 23-річний Бред Ворт вважали, що придбали звичайний дім, однак під час ремонту вони кардинально змінили свою думку. У стінах вони почали знаходити дивні речі. В одній з кімнат під час знесення стіни подружжя знайшло кістки, загорнуті у муслінову тканину. Це неабияк нажахало пару, адже вони вважали, що це людські рештки. Після розмови з експертами виявилося, що кістки належали тварині.

Також у стінах знайшли й інші "скарби": стару жіночу туфельку та листівку, датовану 1952 року. Це дозволило встановити, що раніше у цьому будинку працював м'ясний магазин. За словами істориків, тварин могли ховати у стінах, аби захистити дім від злих духів.



Під час ремонту у стіні знайшли кістки / Фото SWNS

Спочатку пара навіть не здогадувалася, що дім має історичну цінність. Нині Міллі та Бред намагаються відновити стару естетику будинку. Оскільки стеля опустилася, то їм навіть вдалося знайти оригінальні шпалери, які колись були у домі.

Раніше схожий випадок стався і з іншою британською парою. Крістофер Джонс і Палома Міллс знайшли кістки та інші старовинні предмети під час ремонту їхнього вікторіанського будинку.