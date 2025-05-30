Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Жуткая находка в стене

В июле 2023 года молодые супруги приобрели старый дом, который возвели еще в 1850-х годах – в Викторианскую эпоху. Супруги сразу начали делать ремонт.

Так, 24-летняя Милли Моллой и 23-летний Брэд Уорт считали, что приобрели обычный дом, однако во время ремонта они кардинально изменили свое мнение. В стенах они начали находить странные вещи. В одной из комнат во время сноса стены супруги нашли кости, завернутые в муслиновую ткань. Это изрядно напугало пару, ведь они считали, что это человеческие останки. После разговора с экспертами оказалось, что кости принадлежали животному.

Также в стенах нашли и другие "сокровища": старую женскую туфельку и открытку, датированную 1952 года. Это позволило установить, что раньше в этом доме работал мясной магазин. По словам историков, животных могли прятать в стенах, чтобы защитить дом от злых духов.



Во время ремонта в стене нашли кости / Фото SWNS

Сначала пара даже не догадывалась, что дом имеет историческую ценность. Сейчас Милли и Брэд пытаются восстановить старую эстетику дома. Поскольку потолок опустился, то им даже удалось найти оригинальные обои, которые когда-то были в доме.

Ранее похожий случай произошел и с другой британской парой. Кристофер Джонс и Палома Миллс нашли кости и другие старинные предметы во время ремонта их викторианского дома.