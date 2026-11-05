Дрова чи брикети: що обрати, щоб не переплатити за тепло взимку

Паливні брикети компактні, зазвичай сухі й зручні у використанні, тому можуть здаватися вигіднішою заміною дровам. Проте кращі характеристики ще не гарантують менших витрат на опалення.

Що варто порівняти перед закупівлею палива та коли дрова можуть обійтися дешевше – розкаже 24 Канал.

Чому брикети можуть бути зручнішими?

Деревні брикети виготовляють зі спресованої деревної сировини. Зазвичай вони сухіші та щільніші за звичайні поліна, мають однорідніші характеристики й забезпечують рівномірне горіння. За даними британської установи Forest Research, їхня висока енергетична щільність особливо корисна там, де мало місця для запасу палива.

Водночас різні брикети можуть мати різні характеристики горіння, тому обіцянка "горять у кілька разів довше" сама собою не є підставою для покупки. Під час одного з експериментів брикети горіли лише ненабагато довше за дрова. Тривалість горіння, втім, не дорівнює кількості корисного тепла, яке отримає будинок.

Чому брикети можуть бути зручнішим / Фото Unsplash

Коли дешеві дрова перестають бути економією?

Низька ціна може виявитися оманливою, якщо деревина сира. Частина енергії витрачатиметься на випаровування води, а ефективність горіння знижуватиметься. Саме тому перед купівлею варто уточнювати, наскільки добре висушене паливо.

Агентство з охорони довкілля США рекомендує для ефективного спалювання використовувати дрова з вологістю менш як 20%. Тож порівняння сухих брикетів зі свіжозрубаними полінами може дати зовсім інший результат, ніж із добре підготовленою деревиною.

До вартості закупівлі також варто додати:

доставку,

розвантаження,

коління.

Економнішим буде паливо, яке забезпечить потрібне тепло з найменшими загальними витратами.



Чим дешевше обігрівати оселю взимку / Фото Unsplash

Що вигідніше купувати – дрова чи брикети?

Власник Koloda.ua Сергій Чайкін у коментарі УНІАН навів такі орієнтовні ціни:

15 – 17 тисяч гривень за тонну брикетів,

близько 5 тисяч гривень за насипний кубометр дров.

Важливо! Це оцінка експерта, опублікована 3 листопада 2026 року, а не єдиний тариф для всіх продавців.

Для спрощеного порівняння він зіставив тонну брикетів із двома насипними кубометрами дров. За наведеними цінами це приблизно 15 тисяч проти 10 тисяч гривень – на користь деревини. Однак таке співвідношення не варто вважати універсальним: кількість отриманого тепла залежить від характеристик конкретного палива.

Порівнювати лише ціну тонни й кубометра недостатньо. Важливо знати вологість, породу деревини та спосіб вимірювання об'єму: дрова навалом і щільно складені поліна містять різну кількість деревини в однаковому просторі.

Скільки палива потрібно на зиму?

Єдиної норми для будинку площею 100 квадратних метрів немає. Утеплення, вікна, погода й бажана температура в кімнатах суттєво змінюють потребу в опаленні. Наведені експертами приклади витрат під час сильних морозів не можна автоматично переносити на весь сезон або іншу оселю.

Значення має й обладнання: фактична ефективність залежить від вологості палива, встановлення та режиму роботи печі чи котла. За наведеними експертом цінами дрова можуть бути дешевшим рішенням. Брикети натомість приваблюють компактністю та передбачуванішими характеристиками.

Перед закупівлею варто порівняти конкретні пропозиції з доставкою й перевірити, яке паливо рекомендує виробник вашого опалювального обладнання.