Дрова или брикеты: что выбрать, чтобы не переплачивать за отопление зимой

Что стоит сравнить перед покупкой топлива и в каких случаях дрова могут обойтись дешевле – расскажет 24 Канал.

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Почему брикеты могут быть удобнее?

Древесные брикеты изготавливают из спрессованного древесного сырья. Обычно они суше и плотнее обычных поленьев, имеют более однородные характеристики и обеспечивают равномерное горение. По данным британского института Forest Research, их высокая энергетическая плотность особенно полезна там, где мало места для хранения топлива.

В то же время разные брикеты могут иметь разные характеристики горения, поэтому обещание "горят в несколько раз дольше" само по себе не является основанием для покупки. В ходе одного из экспериментов брикеты горели лишь немного дольше, чем дрова. Продолжительность горения, впрочем, не равна количеству полезного тепла, которое получит дом.

Почему брикеты могут быть удобнее / Фото Unsplash

Когда дешевые дрова перестают быть экономией?

Низкая цена может оказаться обманчивой, если древесина сырая. Часть энергии будет тратиться на испарение воды, а эффективность горения будет снижаться. Именно поэтому перед покупкой стоит уточнять, насколько хорошо высушено топливо.

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Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Агентство по охране окружающей среды США рекомендует для эффективного сжигания использовать дрова с влажностью менее 20%. Поэтому сравнение сухих брикетов со свежесрубленными поленьями может дать совсем другой результат, чем с хорошо подготовленной древесиной.

К стоимости закупки также следует добавить:

доставку,

разгрузку,

расколку.

Более экономичным будет топливо, которое обеспечит необходимое тепло с наименьшими общими затратами.

Чем дешевле обогревать жилье зимой / Фото Unsplash

Что выгоднее покупать – дрова или брикеты?

Владелец Koloda.ua Сергей Чайкин в комментарии УНИАН привел такие ориентировочные цены:

15–17 тысяч гривен за тонну брикетов,

около 5 тысяч гривен за кубометр дров навалом.

Важно! Это оценка эксперта, опубликованная 3 ноября 2026 года, а не единый тариф для всех продавцов.

Для упрощенного сравнения он сопоставил тонну брикетов с двумя кубометрами дров насыпью. По приведенным ценам это примерно 15 тысяч против 10 тысяч гривен – в пользу древесины. Однако такое соотношение не стоит считать универсальным: количество получаемого тепла зависит от характеристик конкретного топлива.

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Сравнивать только цену тонны и кубометра недостаточно. Важно знать влажность, породу древесины и способ измерения объема: дрова навалом и плотно сложенные поленья содержат разное количество древесины в одинаковом пространстве.

Сколько топлива нужно на зиму?

Единой нормы для дома площадью 100 квадратных метров нет. Утепление, окна, погода и желаемая температура в комнатах существенно влияют на потребность в отоплении. Приведенные экспертами примеры расхода во время сильных морозов нельзя автоматически переносить на весь сезон или другое жилье.

Значение имеет и оборудование: фактическая эффективность зависит от влажности топлива, установки и режима работы печи или котла. По приведенным экспертом ценам дрова могут оказаться более дешевым решением. Брикеты, в свою очередь, привлекают компактностью и более предсказуемыми характеристиками.

Перед покупкой стоит сравнить конкретные предложения с доставкой и проверить, какое топливо рекомендует производитель вашего отопительного оборудования.