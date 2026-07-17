Через цю помилку речі у машинці майже не відпираються: її робить більшість людей

Правильне завантаження пральної машини відіграє важливу роль не лише для якості прання, а й для довговічності самої техніки. Проте багато людей досі припускаються однієї поширеної помилки, через яку одяг може залишатися недостатньо чистим навіть після повного циклу прання.

Український TikTok-блогер, клінтокер Марк Любчик пояснив, як правильно розміщувати речі в барабані та яких звичок варто позбутися.

Якої помилки припускаються найчастіше?

За словами експерта, багато людей просто хаотично запихають речі в барабан, намагаючись вмістити якомога більше одягу. Через це тканина не може вільно рухатися під час прання, а вода й мийний засіб не проникають рівномірно між речами.

Якщо ви фанати просто отак позапихувати, то я вітаю вас, у вас речі не відпираються на 90%,

– зазначив Марк Любчик.

Він пояснює, що перевантажений барабан не дозволяє одягу достатньо перемішуватися, через що забруднення можуть залишатися навіть після завершення програми.



Яка помилка під час завантаження машинки псує результат від прання / Фото Pexels

Як правильно завантажувати пральну машину?

Фахівець радить не зминати великі речі перед пранням. Постільну білизну, рушники, пледи або ковдри краще акуратно скласти у вигляді "гармошки" та розмістити боком у барабані. Такий спосіб дозволяє тканині рівномірніше розправлятися під час обертання, а вода та пральний засіб краще проникають у волокна.

Крім того, важливо не заповнювати барабан до максимуму. Між речами має залишатися достатньо простору, щоб вони могли вільно рухатися. Саме це забезпечує ефективне механічне очищення тканини.

Які ще помилки погіршують якість прання?

Експерти також радять не змішувати в одному завантаженні дуже важкі та легкі речі.

Наприклад, джинси, рушники й тонкі футболки краще прати окремо. Це допоможе уникнути нерівномірного навантаження на барабан і забезпечить якісніше прання.

Не менш важливо сортувати одяг за кольором і типом тканини, а також використовувати відповідну програму.

Для делікатних матеріалів слід обирати щадний режим, тоді як бавовна або рушники потребують інтенсивнішого прання.

Виробники пральних машин рекомендують залишати у верхній частині барабана трохи вільного місця. Орієнтовно між речами та верхньою стінкою має поміщатися долоня. Якщо одяг утрамбований настільки щільно, що барабан майже не має вільного простору, це свідчить про перевантаження.