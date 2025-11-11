Бойлер "з'їдає" багато електроенергії: як це зупинити

Електричний бойлер – один із головних споживачів енергії в домі. Його неправильне використання може суттєво збільшити рахунок за світло.

Як зменшити витрати електроенергії на бойлер і водночас насолоджуватися теплим душом взимку, розповідає 24 Канал із посиланням на Moorgen.

Як економно користуватися бойлером?

Передусім у жодному разі не варто залишати бойлер увімкненим цілий день. Багато хто має звичку не вимикати бойлер, думаючи, що так зручніше – гаряча вода завжди під рукою.

Незалежно від того, чи у вас проточний водонагрівач чи накопичувальний бойлер, його безперервна робота призводить до великого споживання електроенергії.

Проточні бойлери вони нагрівають воду швидко, але споживають багато енергії – приблизно 1 кіловат кожні 6 хвилин. Тож найкраще вмикати бойлер лише тоді, коли ви справді користуєтеся водою, і вимикати одразу після.

Така проста звичка допоможе значно скоротити рахунки за світло.

Перед покупкою бойлера, звертайте увагу на його енергоефективність / Фото з відкритих джерел

Накопичувальні бойлери ще важливіше не залишати їх увімкненими постійно. Вони працюють, постійно підігріваючи воду до певної температури. Щоразу, коли вода охолоджується, бойлер знову вмикається, витрачаючи енергію. Тому найкраще – вмикати його тільки перед використанням і вимикати після.

Якщо ви часто забуваєте вимкнути бойлер, встановіть таймер. Він дозволить задавати точний час роботи – бойлер автоматично вимикатиметься після того, як ви закінчите користуватися водою. Це особливо зручно для сімей, які мають сталий графік користування гарячою водою.

Спосіб, у який ви миєтеся, теж впливає на рахунки. Якщо можливо, обирайте душ замість ванни – дослідження показують, що душ споживає приблизно вдвічі менше води й енергії. Для ще більшої економії можна встановити душову лійку з низьким потоком.

Купуючи новий бойлер, перевіряйте клас його енергоефективності.

Це допоможе вам зменшити споживання енергії в довгостроковій перспективі. Так, на приладах є спеціальне маркування, яке вказує на рівень енергоефективності. Зараз в Європі та Україні використовують шкалу від A до G. Відповідно, моделі класу А витрачають найменше електроенергії, а моделі E, F, G – найбільше.

Чим довше ви приймаєте душ, тим більше енергії витрачає бойлер. Скоротіть тривалість – і побачите різницю у рахунках.

Чим вищу температуру ви задаєте, тим більше електроенергії споживає бойлер. Найкраще підтримувати помірний рівень нагріву й не підвищувати температуру без потреби.

Rehabilitaweb пише 45 градусів за Цельсієм цілком достатньо для комфортного душу. Також видання радить ізолювати бойлери. Сучасні моделі мають вбудовану теплоізоляцію, але якщо ваш бойлер старіший – встановіть його у добре утепленому місці, щоб уникнути втрат тепла.

Зверніть увагу! Бойлери з одним баком ефективніші – вони краще зберігають тепло. У режимі очікування вони споживають 0,35 – 0,85 кВт /год на добу, тоді як бойлери з двома баками – 0,95–1,8 кВт/год. Якщо для вас головне – економія, обирайте однобакову модель.

