Популярний колір фарби робить дім холодним: якого відтінку краще уникати

Вибір правильного кольору для стін важливіший, ніж може здаватися. Відтінок може задати весь настрій кімнати, тому до цього питання варто підходити вкрай важливо, адже неправильний колір може повністю зіпсувати інтер'єр.

Так, експерти не радять обирати колір, який може зробити дім холодним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

Дивіться також Пошкодував одразу: чоловік пофарбував свій будинок, розраховуючи на інший результат

У який колір не варто фарбувати стіни?

Кольори суттєво впливають на атмосферу, а також можуть візуально збільшувати кімнату. Втім, тренди не завжди враховують ці нюанси. Так, один з відтінків фарби може зробити кімнату холодною та ніби "неживою". За словами експертів краще уникати сірої фарби на стінах.

Саме сірі стіни роблять інтер'єр холодним, млявим та ніби неживим. Однак деякі відтінки можуть навпаки створювати зворотну атмосферу. До прикладу, теплі сірі відтінки з сіро-коричневими чи блакитними тонами бездоганно поєднуються з палітрою осені. Такі кольори створюють затишну та вишукану атмосферу.

Також експерти радять обирати коричневі, бежеві кремові кольори, які гармонійно поєднуються з різними палітрами. Також сині відтінки у спальні створюють спокійну атмосферу, а зелені – надають легкості інтер'єру.

Особливо популярні зараз морський блакитний та колір зеленої шавлії. Вони роблять інтер'єр не тільки вишуканим, а й трендовим.

До слова, жінка вирішила додати у фарбу для стін звичайні блискітки. Результат такого способу декорування стін вразив мережу.