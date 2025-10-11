На ринку є безліч фенів із різними виробниками, характеристиками та насадками. Щоб обрати пристрій, який підходить конректному типу волосся, важливо знати, як вони відрізняються.

Правильно обраний фен гарантує ефективний догляд та полегшить укладання, передає 24 Канал із посиланням на Real Simple.

Які є основні типи фенів?

Іонний фен підходить для кучерявого, густого чи пористого волосся. Завдяки негативним іонам зменшує пухкість і електризування, робить волосся гладким і блискучим. Волосся сохне швидше, не перегрівається, краще зберігає вологу.

Мінус – волосся може втратити об'єм.

Керамічний фен має керамічне покриття, що рівномірно розподіляє тепло. Такий фен не перегріває волосся і підходить для щоденного використання вдома.

Основний недолік – повільніше сушить, ніж професійні моделі.

Турмаліновий фен поєднує іонізацію з інфрачервоним нагрівом. Добре підходить для густого, пористого й кучерявого волосся. Забезпечує блиск, швидке висушування та м'який догляд. Один із найефективніших, але й найдорожчих варіантів.

Титановий фен дуже потужний і легкий, ідеальний для салонів. Рівномірно розподіляє тепло й не перегрівається. Однак гаряче повітря може пошкодити тонке волосся, тому краще використовувати під контролем майстра.

Фен-щітка поєднує фен і брашинг, що зручно для щоденного укладання. Допомагає створювати об'єм, кучері або випрямляти волосся. Може замінити плойку й випрямляч. Основні насадки: диффузор – створює природні кучері, підходить для хвилястого й пористого волосся; концентратор – спрямовує повітряний потік, допомагаючи точніше укладати пасма.

На що звернути увагу при виборі фена:

Потужність: оптимально 1800 – 2000 Вт.

Режими температури й швидкості: чим більше, тим краще контроль сушіння.

Кнопка холодного повітря: допомагає закрити кутикулу волосся.

Вага й зручність: важливо для тривалої роботи або густого волосся.

Який фен обрати для свого типу волосся:

Тонке волосся : іонний або керамічний фен гарантує щадне сушіння без перегріву.

Густе волосся : потужний фен (2000 Вт і більше) з іонізацією або турмаліновим покриттям.

Кучеряве волосся : фен із дифузором і кількома температурними режимами.

Пошкоджене, тьмяне волосся : іонний фен допоможе відновити блиск і зменшити ламкість.

Які прилади ніколи не можна під'єднувати до однієї розетки?

Багато людей нехтують правилами безпеки вдома, особливо щодо електрики. Перевантажена розетка може стати причиною пожежі. Не можна одночасно підключати кілька потужних приладів до однієї розетки. Окрему розетку слід мати для: обігрівача, кондиціонера, електро- й мікрохвильової печі, тостера, бігової доріжки. Будь-яка техніка, що нагрівається або має двигун, потребує окремої лінії живлення.