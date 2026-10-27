Садівники масово обгортають дерева фольгою восени: навіщо вони це роблять

Навіщо садівники обгортають дерева фольгою восени і чи справді цей спосіб працює? Восени деякі садівники обгортають стовбури плодових дерев звичайною алюмінієвою фольгою. На перший погляд, цей спосіб здається дивним, однак він має цілком практичну мету – захистити рослини від шкідників.

Як попереджає видання Radio Club, неправильне використання фольги може не лише виявитися марним, а й нашкодити деревам.

Навіщо обгортати дерева фольгою?

Алюмінієву фольгу використовують як механічний бар'єр проти деяких комах, які пересуваються стовбурами дерев. Гладенька поверхня може ускладнювати рух мурах, щипавок, довгоносиків та інших повзучих шкідників.

Особливо актуальний захист восени, коли активізується зимовий п'ядун. Самки цього метелика не літають, тому змушені підійматися стовбуром, щоб відкласти яйця в кроні. Однак звичайна фольга не гарантує захисту. Комахи можуть проникати під неї через нерівності кори або долати складки матеріалу.

Як правильно обгорнути дерево фольгою?

Якщо ви вирішили випробувати цей спосіб, важливо не пошкодити кору. Для цього потрібно:

Вибрати рівну ділянку стовбура приблизно за 40 – 50 сантиметрів від землі. Обгорнути її широкою смугою щільної алюмінієвої фольги. Обережно закріпити матеріал м'якою стрічкою, не затягуючи надто сильно. Перевірити, чи немає великих щілин, через які можуть проникати комахи.

Важливо регулярно оглядати обмотку, особливо після дощів і сильного вітру. Не варто залишати фольгу на дереві на всю зиму без перевірки. Під матеріалом може накопичуватися волога, а надто щільне кріплення здатне пошкодити кору.



Навіщо обгортати дерева фольгою / Фото Unsplash

Що краще захищає дерева від шкідників?

Хоча фольга може створювати тимчасову перешкоду, для захисту саду ефективніше використовувати спеціальні ловчі пояси. Зокрема, проти зимового п'ядуна застосовують липкі стрічки, які затримують самок під час їхнього руху до крони.

Такі пояси потрібно встановлювати в період активності шкідника та регулярно перевіряти. Водночас важливо пам'ятати, що жоден захисний пояс не є універсальним. Його ефективність залежить від виду комах, правильного встановлення та стану дерева.

Отже, фольга може частково ускладнити пересування шкідників, але не замінить спеціальних засобів захисту. Для надійнішого результату краще використовувати ловчі пояси, призначені для конкретних видів комах.