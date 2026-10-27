Садоводы осенью массово обертывают деревья фольгой: зачем они это делают

Как предупреждает издание Radio Club, неправильное использование фольги может не только оказаться бесполезным, но и нанести вред деревьям.

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Зачем обертывать деревья фольгой?

Алюминиевую фольгу используют в качестве механического барьера против некоторых насекомых, которые передвигаются по стволам деревьев. Гладкая поверхность может затруднять передвижение муравьев, уховерток, долгоносиков и других ползающих вредителей.

Особенно актуальна защита осенью, когда активизируется зимняя пяденица. Самки этой бабочки не летают, поэтому вынуждены подниматься по стволу, чтобы отложить яйца в кроне. Однако обычная фольга не гарантирует защиты. Насекомые могут проникать под нее через неровности коры или преодолевать складки материала.

Как правильно обернуть дерево фольгой?

Если вы решили попробовать этот способ, важно не повредить кору. Для этого нужно:

Выбрать ровный участок ствола примерно в 40–50 сантиметрах от земли. Обернуть его широкой полосой плотной алюминиевой фольги. Осторожно закрепить материал мягкой лентой, не затягивая слишком сильно. Проверить, нет ли больших щелей, через которые могут проникать насекомые.

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Важно регулярно осматривать обмотку, особенно после дождей и сильного ветра. Не стоит оставлять фольгу на дереве на всю зиму без проверки. Под материалом может скапливаться влага, а слишком плотное крепление может повредить кору.

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Зачем обертывать деревья фольгой / Фото Unsplash

Что лучше защищает деревья от вредителей?

Хотя фольга может создавать временное препятствие, для защиты сада эффективнее использовать специальные ловчие пояса. В частности, против зимней пяденицы применяют липкие ленты, которые задерживают самок во время их движения к кроне.

Такие пояса нужно устанавливать в период активности вредителя и регулярно проверять. При этом важно помнить, что ни один защитный пояс не является универсальным. Его эффективность зависит от вида насекомых, правильной установки и состояния дерева.

Итак, фольга может частично затруднить передвижение вредителей, но не заменит специальных средств защиты. Для более надежного результата лучше использовать ловчие пояса, предназначенные для конкретных видов насекомых.