Їх неможливо не полюбити: 5 простих і "розумних" гаджетів для дому
- Сучасні гаджети для дому покликані спростити повсякденне життя.
- Серед пристроїв, які мають популярність: Amazon Echo Dot з голосовим асистентом Alexa, Google Nest Thermostat, робот-пилосос Eufy X8 Pro тощо.
Іноді здається, що сучасні гаджети розраховані на технарів, а не на тих, хто просто хоче полегшити побут. Але технології не зобов'язані бути складними – вони можуть бути простими й справді корисними.
Woman and home підібрав 5 гаджетів для дому, якими легко користуватися, передає 24 Канал.
Які гаджети для дому обрати?
Відчуття безпеки під рукою: відеодзвінок Ring
Відеодзвінок Ring / Фото Future
Відеодзвінок Ring – розумний дверний дзвінок із вбудованою відеокамерою, мікрофоном і динаміком. Він дозволяє бачити, чути і розмовляти з людьми, які стоять біля вхідних дверей дверей через смартфон, планшет або комп'ютер, навіть якщо ви не вдома.
Ring – корисний домашній гаджет. Він компактний, не впадає в очі, а його стильний чорний і сріблястий дизайн дуже естетичний на вигляд.
AirTag – незамінна дрібничка
AirTag / Фото Future
AirTag від Apple дуже легкий і значно менший за інші трекери. Його можна використовувати для відстеження:
- собаки;
- багажу;
- велосипеда;
- машини;
- сумки;
- гаманця;
Помічник №1: Amazon Echo Dot (Alexa)
Amazon Echo Dot / Фото Future
Тим, хто хоче мати "другий мозок", який вмикає музику, ставить таймери та нагадує про дні народження, домашній голосовий асистент стане в пригоді.
Ця розумна колонка з голосовим асистентом Alexa може:
- транслювати пісні з Amazon Music, Apple Music, Spotify, SiriusXM, аудіокниги та подкасти по всьому будинку;
- розповідати анекдот, увімкнути музику, відповідати на питання, вмикати новини, дізнаватися погоду, встановлювати будильник;
- вмикати світло, настроювати термостати та замикати двері за допомогою сумісних пристроїв;
- допомагає телефонувати практично будь-якій людині без допомоги рук.
Тепло у вашому стилі: Google Nest Thermostat
Google Nest Thermostat / Фото Future
Розумний термостат, який автоматично підлаштовується під ваш стиль життя. Він самостійно створює персональний графік температури, запам'ятовуючи ваші вподобання, та знижує витрати електроенергії до 20%. Nest регулює температуру навіть, коли вас немає вдома, враховуючи погоду та зміну сезонів.
Ним можна керувати з телефона – тож більше не потрібно мерзнути, повернувшись додому, або прокидатися у спеку. Легкий у користуванні – навіть для тих, хто не дуже "в темі".
Ідеальна чистота без зусиль: робот-пилосос Eufy X8 Pro
Робот-пилосос Eufy X8 Pro / Фото Future
Для тих, хто не любить прибирання, Eufy Robot Vacuum може стати новим найкращим другом. Поки господар займається своїми справами, він тихо виконує свою роботу. Цей пилосос достатньо тонкий, щоб заїхати під диван чи ліжко, і досить розумний, щоб не звалитися зі сходів і об'їжджати перешкоди.
Які ще є цікаві високотехнічні технології для дому?
Сучасні технології стрімко змінюють наш побут, роблячи його комфортнішим. Наприклад:
- Гідропідлога біля басейну – підіймається на будь-яку висоту одним натиском і перетворює басейн на повністю безпечну, рівну поверхню для ходіння або використання простору.
- Розумне ліжко керує освітленням, температурою, медіа та навіть системою безпеки.
- Розумне скло замінює штори та жалюзі, оскільки перемикається з прозорого на матове, забезпечуючи приватність та знижуючи вплив сонця.
- Пральна машина з парою – пара краще очищує, дезінфікує та розгладжує білизну. Така машина економить час і покращує якість прання.
- Цифрове освітлення дозволяє керувати кольором і яскравістю світла з пульта чи додатку.