Іноді здається, що сучасні гаджети розраховані на технарів, а не на тих, хто просто хоче полегшити побут. Але технології не зобов'язані бути складними – вони можуть бути простими й справді корисними.

Woman and home підібрав 5 гаджетів для дому, якими легко користуватися, передає 24 Канал.

Дивіться також Цегляна підлога у будинку: що варто знати перед встановленням

Які гаджети для дому обрати?

Відчуття безпеки під рукою: відеодзвінок Ring

Відеодзвінок Ring / Фото Future

Відеодзвінок Ring – розумний дверний дзвінок із вбудованою відеокамерою, мікрофоном і динаміком. Він дозволяє бачити, чути і розмовляти з людьми, які стоять біля вхідних дверей дверей через смартфон, планшет або комп'ютер, навіть якщо ви не вдома.

Ring – корисний домашній гаджет. Він компактний, не впадає в очі, а його стильний чорний і сріблястий дизайн дуже естетичний на вигляд.

AirTag – незамінна дрібничка

AirTag / Фото Future

AirTag від Apple дуже легкий і значно менший за інші трекери. Його можна використовувати для відстеження:

собаки;

багажу;

велосипеда;

машини;

сумки;

гаманця;

Помічник №1: Amazon Echo Dot (Alexa)

Amazon Echo Dot / Фото Future

Тим, хто хоче мати "другий мозок", який вмикає музику, ставить таймери та нагадує про дні народження, домашній голосовий асистент стане в пригоді.

Ця розумна колонка з голосовим асистентом Alexa може:

транслювати пісні з Amazon Music, Apple Music, Spotify, SiriusXM, аудіокниги та подкасти по всьому будинку;

розповідати анекдот, увімкнути музику, відповідати на питання, вмикати новини, дізнаватися погоду, встановлювати будильник;

вмикати світло, настроювати термостати та замикати двері за допомогою сумісних пристроїв;

допомагає телефонувати практично будь-якій людині без допомоги рук.

Тепло у вашому стилі: Google Nest Thermostat

Google Nest Thermostat / Фото Future

Розумний термостат, який автоматично підлаштовується під ваш стиль життя. Він самостійно створює персональний графік температури, запам'ятовуючи ваші вподобання, та знижує витрати електроенергії до 20%. Nest регулює температуру навіть, коли вас немає вдома, враховуючи погоду та зміну сезонів.

Ним можна керувати з телефона – тож більше не потрібно мерзнути, повернувшись додому, або прокидатися у спеку. Легкий у користуванні – навіть для тих, хто не дуже "в темі".

Ідеальна чистота без зусиль: робот-пилосос Eufy X8 Pro

Робот-пилосос Eufy X8 Pro / Фото Future

Для тих, хто не любить прибирання, Eufy Robot Vacuum може стати новим найкращим другом. Поки господар займається своїми справами, він тихо виконує свою роботу. Цей пилосос достатньо тонкий, щоб заїхати під диван чи ліжко, і досить розумний, щоб не звалитися зі сходів і об'їжджати перешкоди.

Які ще є цікаві високотехнічні технології для дому?

Сучасні технології стрімко змінюють наш побут, роблячи його комфортнішим. Наприклад: