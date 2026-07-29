Більше проблем, ніж користі: експерти пояснили, чи варто косити траву після дощу

Після дощу трава починає рости особливо швидко, тому багато власників газонів прагнуть якнайшвидше взятися за косарку. Однак поспіх може не лише зіпсувати вигляд газону, а й нашкодити самій траві та скоротити термін служби техніки.

Експерти Real Simple пояснюють, чому не варто косити мокру траву та як визначити, коли газон уже готовий до скошування.

Чому не варто косити мокру траву?

За словами наукового співробітника компанії Scotts Miracle-Gro Метью Коха, скошування мокрої трави часто призводить до нерівного зрізу. Волога трава прилипає до ножів і внутрішніх частин газонокосарки, через що на газоні залишаються грудки скошеної трави.

Такі скупчення можуть перекривати доступ повітря до дернини, створюючи сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань і появи комах-шкідників. Крім того, мокра трава є м'якшою, тому замість рівного зрізу леза можуть розривати її. Через це рослини відновлюються повільніше, а на газоні згодом можуть з'явитися жовті або коричневі плями.

Не менш важливо й те, що робота з мокрою травою збільшує навантаження на газонокосарку та вимагає додаткового прибирання після косіння.



Чи варто косити траву після дощу / Фото Pexels

Скільки чекати після дощу?

Фахівці радять орієнтуватися насамперед на кількість опадів.

Після легкого дощу газон може висохнути вже за годину чи кілька годин.

газон може висохнути вже за годину чи кілька годин. Проте якщо пройшла сильна злива, краще зачекати щонайменше 24 години, щоб трава та ґрунт встигли просохнути. Втім, навіть доби іноді недостатньо, особливо після тривалих опадів.

Як перевірити, чи готовий газон?

Експерти рекомендують провести простий тест. Станьте на траву на кілька хвилин. Якщо навколо взуття з'являється вода або трава все ще відчутно мокра на дотик, косіння варто відкласти. Також не рекомендується косити газон, якщо на ньому залишилися калюжі.

Після кількох дощових днів трава може суттєво підрости, однак це не означає, що її потрібно одразу коротко підстригати. Фахівці радять дотримуватися правила однієї третини: за одне косіння зрізати не більше верхньої третини висоти трави. Такий підхід допомагає рослинам легше перенести стрижку та швидше відновитися.