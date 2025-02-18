Неочікувана загроза: прилад, який може призвести до великих проблем у ванній

Іноді ми користуємось щодня речами, навіть не підозрюючи, що робимо це неправильно. І на жаль, такий підхід може становити загрозу для нашого житла.

Який пристрій у ванній кімнаті більшість людей застосовують не так, як це варто було б робити, та які проблеми це може спричинити, розповідаємо 24 Канал.

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Який пристрій у ванній може приховувати небезпеку

Як виявляється, багато людей неправильно використовують гігієнічний душ.

У цього приладу є 2 механізми, які подають на нього воду і якими можна керувати. Однак більшість людей ігнорує один з них, хоча це неправильно.

Як правильно використовувати гігієнічний душ: дивіться відео

Насправді перший механізм, що розташований на змішувачі, має бути постійно закритим. Відкривати його варто тільки під час користування гігієнічним душем. Водночас після процедури його слід закривати назад, а з другого механізму спускати залишки повітря.

Якщо ж цього не зробити, у гігієнічному душі утворюється постійний тиск. Це своєю чергою може призвести до пошкодження лійки, виходу її з ладу чи навіть затоплення ванної кімнати, коли вода з душу почне виливатися.

Щоб уникнути таких проблем та неочікуваних витрат на ремонт, варто уважно ставитися до свого гігієнічного душу та не ігнорувати правила його використання.