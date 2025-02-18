Неочікувана загроза: прилад, який може призвести до великих проблем у ванній
- Багато людей неправильно використовують гігієнічний душ, ігноруючи один з механізмів подачі води, що може призвести до пошкодження приладу.
- Правильне використання гігієнічного душу передбачає відкриття механізму лише під час використання і закриття після, з випуском залишків повітря, щоб уникнути несправностей і затоплення.
Іноді ми користуємось щодня речами, навіть не підозрюючи, що робимо це неправильно. І на жаль, такий підхід може становити загрозу для нашого житла.
Який пристрій у ванній кімнаті більшість людей застосовують не так, як це варто було б робити, та які проблеми це може спричинити, розповідаємо 24 Канал.
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Який пристрій у ванній може приховувати небезпеку
Як виявляється, багато людей неправильно використовують гігієнічний душ.
У цього приладу є 2 механізми, які подають на нього воду і якими можна керувати. Однак більшість людей ігнорує один з них, хоча це неправильно.
Як правильно використовувати гігієнічний душ: дивіться відео
Насправді перший механізм, що розташований на змішувачі, має бути постійно закритим. Відкривати його варто тільки під час користування гігієнічним душем. Водночас після процедури його слід закривати назад, а з другого механізму спускати залишки повітря.
Якщо ж цього не зробити, у гігієнічному душі утворюється постійний тиск. Це своєю чергою може призвести до пошкодження лійки, виходу її з ладу чи навіть затоплення ванної кімнати, коли вода з душу почне виливатися.
Щоб уникнути таких проблем та неочікуваних витрат на ремонт, варто уважно ставитися до свого гігієнічного душу та не ігнорувати правила його використання.