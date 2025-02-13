Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, вибираючи підлогове покриття для ванної кімнати, варто думати про довговічність плитки та її догляд. Яких видів виробів з огляду на це для ванної кімнати слід уникати та як зробити правильний вибір, розповідаємо далі.

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Плитка з натурального каменю та мармуру

Натуральний камінь і мармур виглядають вишукано, проте вони мають значний недолік – пористу структуру. Це означає, що вони легко вбирають воду, що може спричинити плями та зміну кольору. Відтак ці матеріали потребують високого рівня догляду, і якщо ви не готові регулярно обслуговувати плитку, вона швидко втратить свій естетичний вигляд.

Гладка плитка – прихована небезпека

Ще одна поширена помилка при виборі підлоги для ванної — використання занадто гладкої, глазурованої плитки. Після прийняття душу чи ванни така поверхня стає надзвичайно слизькою, що може призвести до небезпечних падінь. Щоб уникнути травм, експерти рекомендують звертати увагу на плитку з матовим або текстурованим покриттям, яка забезпечує краще зчеплення.

Функціональність понад дизайн

Одна з найпоширеніших помилок власників будинків — зосередженість лише на зовнішньому вигляді плитки без урахування її практичності. Особливо це стосується плитки малого розміру, яка створює велику кількість швів. Згодом затирка у таких місцях може темніти та забруднюватися, що потребує постійного догляду. Якщо ж ви обираєте дрібну плитку, варто одразу продумати спосіб догляду за швами.

Плитка у ванній: дивіться фото

Як правильно обрати плитку для ванної кімнати

Розуміння того, яких варіантів плитки слід уникати, допоможе вам зробити правильний вибір. Зокрема, звертати увагу слід на:

Матові або текстуровані варіанти. Вони знижують ризик ковзання та травм.

Плитку великого формату. Менша кількість швів зменшує ймовірність появи плям та забруднень.

Порцелянову або керамічну плитку. Вони можуть імітувати вигляд натурального каменю чи мармуру, але значно практичніші у догляді.

Загалом, обираючи плитку для ванної кімнати, пам’ятайте, що функціональність та безпека повинні бути на першому місці. Використання правильних матеріалів допоможе вам створити стильний інтер’єр, який прослужить багато років без зайвих клопотів.