Плоди нагадують полуницю, а квіти зачаровують: який незвичний чагарник посадити в саду

Не всі незвичайні садові рослини вирощують лише заради краси. Один із маловідомих азійських чагарників не тільки прикрашає ділянку ефектним цвітінням, а й утворює їстівні червоні плоди з корисними рослинними сполуками. Втім, перш ніж висаджувати його в саду, варто врахувати важливий нюанс.

Видання Dom.wp.pl розповіло, яку назву має азійський чагарник та чи переживе він українську зиму.

Який чагарник має плоди, схожі на полуницю?

Мовиться про кизил головчастий (Cornus capitata), який також називають гімалайським кизилом або суничним деревом. Батьківщиною цієї рослини є Азія, зокрема гірські райони Гімалаїв. У природних умовах кизил головчастий може виростати деревом, тоді як у прохолоднішому кліматі його розміри зазвичай скромніші.

За сприятливих умов рослина здатна досягати кількох метрів заввишки. Особливо ефектно кизил виглядає наприкінці весни та на початку літа. У цей період його прикрашають кремово-білі або світло-рожеві приквітки, які нагадують великі квіти.

Проте справжньою окрасою рослини стають плоди. Восени на гілках з'являються округлі червоні супліддя з горбкуватою поверхнею, які зовні нагадують полуницю. Стиглі плоди кизилу головчастого їстівні. Вони містять різні поживні сполуки, зокрема рослинні пігменти й антиоксиданти.

Де найкраще посадити кизил головчастий?

Попри декоративність, кизил головчастий досить вимогливий до умов вирощування. Найбільша проблема – його обмежена морозостійкість. Для рослини варто обирати тепле, сонячне або злегка затінене місце, захищене від сильного вітру.

Найкраще вона росте на родючому, багатому на органічні речовини ґрунті з хорошим дренажем. Перевагу слід віддавати слабокислому або близькому до нейтрального середовищу. Важливо також уникати застою води. Важкий, ущільнений ґрунт і надмірна зимова вологість можуть негативно впливати на кореневу систему.



Плоди гімалайського кизилу / Фото Unsplash

Чи переживе екзотичний кизил українську зиму?

Саме зимівля є головною складністю у вирощуванні цієї рослини. Кизил головчастий походить із регіонів із м'якшими кліматичними умовами, тому сильні морози можуть пошкоджувати його пагони та листя.

У відкритому ґрунті вирощування можливе насамперед у найтепліших і добре захищених місцях, однак навіть там існує ризик вимерзання. У більшості регіонів України надійнішим варіантом буде контейнерне вирощування. Влітку горщик можна тримати на терасі або в саду, а до настання морозів переносити рослину у світле прохолодне приміщення з температурою вище нуля.

Молоді екземпляри, висаджені у відкритий ґрунт, потребують захисту кореневої зони мульчею та укриття від холодного вітру. Проте навіть ретельне утеплення не гарантує їхнього виживання під час суворої зими.

Як доглядати за незвичайним чагарником?

Кизил головчастий не потребує складного формування крони, адже зазвичай самостійно набуває природної форми. Основний догляд полягає в помірному поливі, підтриманні хорошої водопроникності ґрунту та захисті від морозів.

Навесні можна проводити санітарну обрізку, видаляючи сухі, пошкоджені або підмерзлі пагони. Водночас садівникам варто враховувати, що для рясного цвітіння та утворення плодів рослині потрібні сприятливі умови. У прохолодному кліматі вона може рости повільніше, а плодоношення буде нерегулярним.

Таким чином, кизил головчастий може стати незвичайною окрасою саду завдяки ефектним приквіткам і червоним плодам. Однак перед посадкою варто врахувати його теплолюбність і заздалегідь подбати про безпечну зимівлю.