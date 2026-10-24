Плоды напоминают клубнику, а цветы очаровывают: какой необычный кустарник посадить в саду

Издание Dom.wp.pl рассказало, какое название имеет этот азиатский кустарник и переживет ли он украинскую зиму.

Реклама Adv

Какой кустарник имеет плоды, похожие на клубнику?

Речь идет о кизиле головчатом (Cornus capitata), который также называют гималайским кизилом или клубничным деревом. Родиной этого растения является Азия, в частности горные районы Гималаев. В естественных условиях кизил головчатый может вырастать в виде дерева, тогда как в более прохладном климате его размеры обычно скромнее.

При благоприятных условиях растение способно достигать нескольких метров в высоту. Особенно эффектно кизил выглядит в конце весны и в начале лета. В этот период его украшают кремово-белые или светло-розовые прицветки, напоминающие большие цветки.

Однако настоящим украшением растения становятся плоды. Осенью на ветвях появляются округлые красные суплодия с бугристой поверхностью, которые внешне напоминают клубнику. Спелые плоды кизила головчатого съедобны. Они содержат различные питательные вещества, в частности растительные пигменты и антиоксиданты.

Реклама

Где лучше всего посадить кизил головчатый?

Несмотря на декоративность, кизил головчатый довольно требователен к условиям выращивания. Самая большая проблема – его ограниченная морозостойкость. Для растения следует выбирать теплое, солнечное или слегка затененное место, защищенное от сильного ветра.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Лучше всего он растет на плодородной, богатой органическими веществами почве с хорошим дренажом. Предпочтение следует отдавать слабокислой или близкой к нейтральной среде. Важно также избегать застоя воды. Тяжелая, уплотненная почва и чрезмерная зимняя влажность могут негативно влиять на корневую систему.

Плоды гималайского кизила / Фото Unsplash

Переживет ли экзотический кизил украинскую зиму?

Именно зимовка является главной сложностью в выращивании этого растения. Кизил головчатый происходит из регионов с более мягкими климатическими условиями, поэтому сильные морозы могут повреждать его побеги и листья.

В открытом грунте выращивание возможно прежде всего в самых теплых и хорошо защищенных местах, однако даже там существует риск вымерзания. В большинстве регионов Украины более надежным вариантом будет выращивание в контейнере. Летом горшок можно держать на террасе или в саду, а до наступления морозов переносить растение в светлое прохладное помещение с температурой выше нуля.

Реклама

Молодые экземпляры, высаженные в открытый грунт, нуждаются в защите корневой зоны мульчей и укрытии от холодного ветра. Однако даже тщательное утепление не гарантирует их выживание во время суровой зимы.

Как ухаживать за этим необычным кустарником?

Кизил головчатый не требует сложной формировки кроны, ведь обычно самостоятельно приобретает естественную форму. Основной уход заключается в умеренном поливе, поддержании хорошей водопроницаемости почвы и защите от морозов.

Весной можно проводить санитарную обрезку, удаляя сухие, поврежденные или подмерзшие побеги. При этом садоводам следует учитывать, что для обильного цветения и образования плодов растению нужны благоприятные условия. В прохладном климате она может расти медленнее, а плодоношение будет нерегулярным.

Таким образом, кизил головчатый может стать необычным украшением сада благодаря эффектным прицветникам и красным плодам. Однако перед посадкой стоит учесть его теплолюбие и заранее позаботиться о безопасной зимовке.