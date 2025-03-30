Чому у сталінках постійно холодно

Сталінки почали зводити у 1933 роках, але пік будівництва припав саме на 50-і роки. В основному, це п'ятиповерхові багатоквартирні будинки, зведені з цегли. Самі будинки набагато якісніші за пізніші "хрущовки", хоча й мають свої недоліки.

Так, часто мешканці сталінок скаржаться, що у квартирах дуже холодно. У чому причина низьких температур у таких будинках – пояснює 24 Канал.

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Чому у сталінках холодно

Існує кілька пояснень, чому у сталінках холодно. По-перше, зазвичай у таких квартирах доволі високі стелі – до 4 метрів. Оскільки тепле повітря завжди підіймається вверх, то ближче до підлоги – залишається лише холодне повітря.

По-друге, стіни у сталінках будували дуже товстими – до 50 сантиметрів. Через це вони повільно нагрівалися і довго утримували холод. Звісно, це може бути перевагою влітку, коли у квартирі й без кондиціонера прохолодно, однак у холодну пору року – це явний мінус.

По-третє, погана ізоляція вікон також може зменшити температуру у домі. Ба більше, заміна вікон не завжди вирішує проблему, адже підвіконня та відкоси можуть пропускати холодне повітря. Відтак, важливо, аби домівка була утеплена.

Звісно, причина низької температури може бути й у тому, що у централізованому опаленні низька температура. Крім того, якщо батареї старі, то через знос, відкладення у трубах та радіаторах температура може бути значно меншою.

Також варто зважати, на якому поверсі розташована квартира. Якщо це перший поверх чи дах, то холод може просочуватися від підвалу чи погано ізольованого даху. Крім того, кутові квартири у сталінках також холодні. Якщо немає зовнішнього утеплення, то навіть найкращі батареї не зможуть вдосталь обігріти квартиру.

Як зробити сталінку теплішою

Вирішити проблему з холодом у сталінці можна своїми руками. Так, слід перевірити герметичність вікон та дверей, щоб не було протягів. Також можна замінити батареї та утеплити стіни.

Крім того, килим на підлозі не лише додасть затишку, а й зробить кімнату теплішою.

Раніше 24 Канал пояснив, чому у хрущовках погана шумоізоляція. Оскільки радянська влада будувала їх максимально швидко, то використовувала мінімум ресурсів. Звідси й виникли безліч проблем.