Добриво чи отрута: чи дійсно кавову гущу можна використовувати у саду

Кавова гуща сповнена органічних компонентів. Однак існує помилкова думка, що її слід додавати до будь-яких рослин, і це нібито позитивно впливатиме на їхній ріст.

Насправді ж кавову гущу потрібно використовувати, враховуючи особливості кожної з рослин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Чи поживна кавова гуща для рослин

Кавова гуща наповнена поживними речовинами та органікою, і через це її часто називають "добривом" для ґрунту. За словами садівників, вона містить азот та багато мікроелементів, які можуть навпаки нашкодити.

Крім того, у складі кавової гущі є велика кількість целюлози, геміцелюлози та лігніну, які розкладаються з різною швидкістю. Через це "добриво" для ґрунту може навпаки шкодити. Щоб кавова гуща дійсно була корисною, то її слід вивільнити від азоту. Ба більше, неправильне використання кавової гущі може провокувати появу плісняви на коренях рослини.

За словами Метью Еванса, кавову гущу можна додати безпосередньо у ґрунт, але дуже обмежено. Її можна викласти смужкою, товщина котрої не перевищує 2 сантиметри, а ширина – до 3 сантиметрів. Також слід подбати, щоб відстань до рослин була щонайменше 1,5 сантиметра.

Багато хто вважає, що кавова гуща підвищує кислотність ґрунту, однак це не зовсім так. Зварена кавова гуща має pH, близький до нейтрального.

Як правильно використовувати кавову гущу в саду

Садівники наголошують, що кавову гущу можна використовувати у саду лише у тому випадку, якщо рослини вже добре прижилися. Крім того, додавати слід невелику кількість і ретельно стежити за реакцією рослин, адже велика кількість кавової гущі може негативно впливати на ґрунт і життя рослин.

Крім того, кавова гуща може витягувати з ґрунту азот, якщо висипати її занадто багато. Відтак, утвориться протилежний ефект, і кавова гуща витягатиме всі поживні елементи.

Найкращий варіант – викинути кавову гущу у компостну купу. Разом з листям, деревною золою, скошеною травою тощо вона утворить дійсно поживне добриво для ґрунту. Головне – дотримуватися правильного співвідношення вуглецю.

Такий компост варто додавати безпосередньо у ґрунт перед весняною посадкою.

Варто наголосити, що кавову гущу категорично заборонено додавати до кімнатних рослин. Це приваблюватиме шкідників та провокуватиме появу плісняви чи грибка на кімнатних рослинах.