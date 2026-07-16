Не потрібен город: як виростити кавун на балконі або терасі

Виростити соковитий і солодкий кавун можна навіть без великої присадибної ділянки. Компактні сорти цієї культури добре почуваються у просторих контейнерах, тому їх успішно вирощують на балконах, терасах, подвір'ях і навіть у теплицях.

Як пише видання Homes & Gardens, головне – правильно обрати сорт, забезпечити достатньо сонця, регулярно поливати рослину та вчасно підживлювати її.

Які сорти підходять для вирощування в горщику?

Для контейнерного вирощування найкраще обирати компактні сорти, які формують коротші пагони й не займають багато місця. Серед найкращих варіантів:

Sugar Baby;

Bush Sugar Baby;

Golden Midget;

інші низькорослі сорти.

Такі кавуни здатні сформувати повноцінні плоди навіть за обмеженого об'єму ґрунту. Як відомо, кавун має потужну кореневу систему, тому маленькі ємності для нього не підходять. Для однієї рослини знадобиться контейнер об'ємом не менше 40 – 60 літрів із дренажними отворами. Чим більший горщик, тим легше підтримувати стабільну вологість ґрунту, а коріння матиме достатньо простору для розвитку.

Який ґрунт обрати?

Для посадки найкраще використовувати легкий, поживний і добре дренований субстрат. Оптимальним вважається універсальний ґрунт із додаванням компосту приблизно у співвідношенні 4:1. Така суміш добре утримує вологу, водночас забезпечуючи доступ повітря до коренів.



Як успішно вирощувати кавуни на балконі або терасі / Фото Pexels

Як посадити кавун?

Вирощувати рослину можна як із насіння, так і через розсаду.

Насіння висівають на глибину 2 – 3 сантиметри, а після появи сходів залишають найсильнішу рослину. Під час висаджування розсади важливо не пошкодити земляну грудку, адже коренева система кавуна дуже чутлива до пересаджування.

Якщо плануєте вирощувати батоги вертикально, одразу встановіть міцну опору або шпалеру.

Скільки сонця потрібно кавуну?

Кавуни належать до теплолюбних культур. Для нормального росту їм потрібно 8 – 10 годин прямого сонячного світла щодня. Найкраще рослини розвиваються за температури понад +21 градус. У регіонах із прохолодним літом їх рекомендують вирощувати у теплиці або парнику.

Залежно від сорту плоди достигають приблизно через 70 – 90 днів після посадки. Про стиглість свідчать одразу кілька ознак:

вусик біля плодоніжки повністю висох;

шкірка стала більш матовою й твердою;

під час легкого постукування чути глухий звук.

Збирати врожай краще гострим ножем або секатором, залишаючи невелику частину плодоніжки. Так кавуни довше залишатимуться свіжими.