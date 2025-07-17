3 кімнатні рослини, які усувають усі неприємні запахи у ванній

Кімнатні рослини можуть працювати як фільтри повітря, вбираючи неприємні запахи. Особливо потрібні такі "помічники" у ванній кімнаті.

Які кімнатні рослини можна встановити у ванній, аби не виникали неприємні запахи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Best Life.

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Які рослини поставити у ванній кімнаті?

У ванній кімнаті часто можуть з'являтися неприємні запахи з каналізації або через появу цвілі. Зазвичай з цими проблемами звикли боротися за допомогою ароматизованих свічок, дифузора чи автоматичного освіжувача повітря.

Однак створити приємний аромат та "відфільтрувати" усі неприємні запахи можуть і кімнатні рослини. Так, користувач тіктоку @RootGrowings опублікував відео, в якому розповів, які рослини можна поставити у ванній кімнаті, щоб позбутися неприємних запахів:

Англійський плющ

Англійський плющ може видаляти до 94% неприємних запахів усього за 12 годин. Про це свідчать останні дослідження, проведені NASA. Згідно з цими звітами, плющ може бути "природним фільтром", адже очищує повітря від токсичного бензолу, які утворюються від тютюнового диму та вихлопних газів. Крім того, англійський плющ може знижувати концентрацію трихлоретилену, який може погіршувати здоров'я.



Англійський плющ / Фото Unsplash

Спатіфілум

Якщо ви прагнете додати ванній кімнаті елегантності й при цьому позбутися неприємних запахів, то слід поставити спатіфілум. Ця рослина може фільтрувати аміак, формальдегід та інші речовини, які можуть бути причиною смороду. Згідно з дослідженнями NASA, спатіфілум може видаляти до 80% бензолу з повітря. Він також найефективніший з усіх видів у зменшенні вмісту трихлоретилену.



Спатіфілум / Фото Unsplash

Пальма

Пальми можуть бути одним із найкращих і найпростіших способів освіжити простір. Для ванних кімнат найкращим варіантом є пальми Арека. Вони так само є природними "фільтрами" повітря, а також добре освіжають простір.



Пальми є гарним варіантом для ванної / Фото Unsplash

Крім того, у ванній кімнаті рекомендують ставити епіпремнум золотистий або фікус. Вони не вибагливі у догляду, не потребують багато сонячного світла, а поливати їх можна усього раз на тиждень.

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