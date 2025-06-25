Загалом, садівники виділяють 4 ознаки, що свідчать про потребу добрива. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

До теми Крик про допомогу: як розпізнати, що вашій рослині не вистачає води

Дефіцит поживних речовин

Загалом, протягом року рослини треба підживлювати від 2 до 4 разів. Усе залежить від сорту, виду та росту рослин.

Однак інколи доводиться удобрювати й сам ґрунт. Аналіз може показати, чого саме не вистачає землі та які поживні речовини необхідні рослинам. За словами фахівців, аналіз ґрунту – найкращий варіант перед тим, як щось садити. Це дозволить виявити проблеми ще до того, як рослини будуть сигналізувати про брак поживних речовин.

Листя змінює колір

Зазвичай листя має яскраво-зелене забарвлення. Однак будь-яка нездорова зміна відтінку листя може свідчити про проблему. До прикладу, якщо листя пожовтіло, то, ймовірно, рослині бракує азоту, червоне листя сигналізує про брак фосфору, а коричневе чи скручене листя – про низький рівень калію або кальцію.

Менше квітів або плодів

Якщо квітів стало значно менше, а на деревах – менше плодів, то це головний сигнал, що рослини та ґрунт потребують добрива. Звісно, спочатку слід виключити проблеми з поливом та шкідниками, але якщо це виключається, то слід підживити свій сад.

Слабкі корені

Слабкі та тьмяні корені свідчать, що рослина не отримує всіх необхідних поживних речовин. У таких випадках найкраще використовувати органічні добрива, які не діють агресивно.

Для довідки. Щоб обрати правильний тип добрива, слід проаналізувати ґрунт, а також врахувати тип рослин.

Раніше фахівці назвали 6 рослин, які обов'язково слід обрізати у червні. Це сприятиме їхньому росту та пишному цвітінню.