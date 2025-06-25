В общем, садоводы выделяют 4 признака, свидетельствующие о необходимости удобрения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

К теме Крик о помощи: как распознать, что вашему растению не хватает воды

Дефицит питательных веществ

В общем, течение года растения надо подкармливать от 2 до 4 раз. Все зависит от сорта, вида и роста растений.

Однако иногда приходится удобрять и саму почву. Анализ может показать, чего именно не хватает земле и какие питательные вещества необходимы растениям. По словам специалистов, анализ почвы – лучший вариант перед тем, как что-то сажать. Это позволит выявить проблемы еще до того, как растения будут сигнализировать о нехватке питательных веществ.

Листья меняют цвет

Обычно листья имеют ярко-зеленую окраску. Однако любое нездоровое изменение оттенка листьев может свидетельствовать о проблеме. К примеру, если листья пожелтели, то, вероятно, растению не хватает азота, красные листья сигнализирует о нехватке фосфора, а коричневые или скрученные листья – о низком уровне калия или кальция.

Меньше цветов или плодов

Если цветов стало значительно меньше, а на деревьях – меньше плодов, то это главный сигнал, что растения и почва нуждаются в удобрении. Конечно, сначала следует исключить проблемы с поливом и вредителями, но если это исключается, то следует подкормить свой сад.

Слабые корни

Слабые и тусклые корни свидетельствуют, что растение не получает всех необходимых питательных веществ. В таких случаях лучше всего использовать органические удобрения, которые не действуют агрессивно.

Для справки. Чтобы выбрать правильный тип удобрения, следует проанализировать почву, а также учесть тип растений.

Ранее специалисты назвали 6 растений, которые обязательно следует обрезать в июне. Это будет способствовать их росту и пышному цветению.