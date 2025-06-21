Так, фахівці радять обрізати у червні 6 різних рослин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Чому гортензії слабнуть: головні причини та поради щодо порятунку рослин

Бузок

Бузок, як і інші рослини, потребують обрізання. Однак робити це варто лише тоді, коли він повністю відцвіте. Оскільки нові квіти вже наступної весни будуть з'являтися на старій деревині, то час від часу мертві гілки слід видаляти.

Однак пам'ятайте, що під час цвітіння бузок у жодному разі не можна ламати чи обрізати. Експерти попереджають, що це може обернутися жахливими наслідками.



Бузок / Фото Unsplash

Наперстянка

Наперстянка є улюбленицею багатьох, адже рослина висока, має гарні квіти красивих відтінків. Багато садівників вважають, що ці квіти не потрібно обрізати, мовляв, одного стебла вистачить на весь сезон. Однак це не зовсім так. Щоб наперстянка радувала око протягом усього сезону, то її варто обрізати відразу після першого цвітіння. Тоді вона буде квітнути до кінця літа.



Наперстянка / Фото Unsplash

Форзиція

Для багатьох форзиція є першою ознакою весни. Хоча яскраво-жовті гілки химерні та чарівні під час цвітіння, але після того, як опадуть бруньки та з'явиться листя, гілки можуть мати дещо химерний вигляд. Саме тому влітку форзиції краще обрізати, аби вони мали гарний вигляд та акуратну форму. Крім того, це сприятиме появі пишних квітів наступного сезону.



Форзиція / Фото Unsplash

Азалії

Азалії – ідеальні квіти, якщо хочеться додати яскравих кольорів подвір'ю. Крім того, вони приваблюють метеликів та бджіл, які запилюють рослини. Загалом, фахівці радять обрізати азалії на початку літа, щоб сприяти пишнішому цвітінню на початку наступного сезону.



Азалії / Фото Unsplash

Жоржини

Це може здаватися дивним, що жоржини радять обрізати перед цвітінням, але в цьому і суть. "Прищипування" жоржин сприяє росту та пишному цвітінню. Загалом садівники радять обрізати кінчики квітів – до 20 сантиметрів.



Жоржини / Фото Unsplash

Гліцинія

Гліцинія, одна з рослин, що потребує багато догляду та частої обрізки. Це потрібно як для стимулювання додаткового цвітіння, так і для контролю росту рослини. Найкраще гліцинію обрізати саме влітку.



Гліцинія / Фото Unsplash

Однак варто зауважити, що гліцинію можна обрізати й взимку, коли рослина перебуває у стані спокою.