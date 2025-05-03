Чому не варто ламати бузок та до чого це може призвести – повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву експертів у коментарі "Київ24".

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Чим може обернутися зламаний бузок

Ландшафтна дизайнерка Наталія Лозаренко заявила, після обламування бузку на гілках залишаються рани. Через них до куща можуть потрапити бактерії, інфекції або зайва волога. Ба більше, не варто обламувати бузок, адже це сповільнює ріст самої рослини.

Кущі та дерева не призначення для зрізування, ламання чи створення композицій у вазах. Вони для того, аби милувати людей на природі,

– наголосила експертка.

Особливо шкідливо ламати бузок на молодих та невисоких кущах чи деревах, на яких ще небагато квітів. Обламування – це серйозний стрес для бузку, який рослина може не пережити.

Деякі дачники вірять, що обламування бузку нібито "омолоджує дерево". Однак така думка хибна. Обрізати бузок можна лише тоді, коли він повністю доцвіте. Ба більше, робити це мають професіонали, які розуміють, які гілки можна безпечно видалити, а що може нашкодити рослині.