Почему не стоит ломать сирень и к чему это может привести – сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление экспертов в комментарии "Киев24".

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Чем может обернуться сломанная сирень

Ландшафтный дизайнер Наталья Лозаренко заявила, после обламывания сирени на ветвях остаются раны. Через них в куст могут попасть бактерии, инфекции или лишняя влага. Более того, не стоит обламывать сирень, ведь это замедляет рост самого растения.

Кусты и деревья не предназначены для срезки, ломки или создания композиций в вазах. Они для того, чтобы радовать людей на природе,

– отметила эксперт.

Особенно вредно ломать сирень на молодых и невысоких кустах или деревьях, на которых еще немного цветов. Обламывание – это серьезный стресс для сирени, который растение может не пережить.

Некоторые дачники верят, что обламывание сирени якобы "омолаживает дерево". Однако такое мнение ошибочно. Обрезать сирень можно только тогда, когда она полностью доцветет. Более того, делать это должны профессионалы, которые понимают, какие ветви можно безопасно удалить, а что может навредить растению.