Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, некоторые распространенные ошибки могут привести к увяданию, отсутствию цветения или замедлению роста. Чего следует избегать, чтобы гортензия радовала сад в течение многих лет, рассказываем далее.

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Неправильное расположение

Гортензии лучше всего чувствуют себя в полутени. Особенно важно избегать послеобеденного солнца – оно может повредить листья и уменьшить интенсивность цветения.

Обрезка не в то время

Обрезка – деликатное дело для гортензий. Обрезая слишком поздно весной или осенью, вы можете случайно удалить уже сформированные цветочные почки. Гортензии, которые цветут на "старой древесине", лучше обрезать сразу после завершения цветения. Если вы не успели, подождите до весны и удаляйте только мертвые ветки. Сорта, цветущих на "новой древесине", можно обрезать поздней осенью или ранней весной, до формирования новых почек.

Опасное соседство с другими растениями

Некоторые растения выделяют в почву вещества, которые могут тормозить рост гортензий. К таким относятся черный грецкий орех, подсолнухи, золотарник и форзиция. Стоит избегать их соседства, чтобы не навредить чувствительной корневой системе гортензии.

Неправильный полив

Гортензии нуждаются примерно в 2,5 сантиметрах воды в неделю. Избыток влаги не менее вреден, чем ее недостаток – застойная вода может привести к гниению корней. В то же время пересушивание приводит к увяданию листьев и цветов. Самое важное – обеспечить хороший дренаж.

Гортензии требуют внимательного ухода / Фото Freepik

Гортензии нуждаются в регулярном увлажнении. Особенно важно для их благополучия правильно поливать растения.

Слишком плотная посадка

Перед посадкой стоит выяснить, до каких размеров вырастет конкретный сорт гортензии. Если растения посадить слишком близко, это затруднит их рост, ограничит доступ к питательным веществам и увеличит риск заболеваний. Временные пробелы между растениями можно заполнить однолетниками.

Недостаточное изменение почвы

Гортензии хорошо растут в плодородной, суглинистой почве. Частой ошибкой является смена лишь засыпки в яме для посадки – этого недостаточно. Чтобы корни имели возможность активно развиваться, изменения нужно вносить на большем участке вокруг посадочной лунки.

Отсутствие подготовки к зиме

В регионах с холодными зимами гортензии нуждаются в защите. Перед первым сильным морозом стоит обильно полить растение, а затем замульчировать зону вокруг корней. Гортензии в контейнерах особенно уязвимы – их следует перенести в прохладное, но защищенное место: гараж или подвал, чтобы предотвратить вымерзание.