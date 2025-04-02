Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, в частности речь идет об оптимальном уровне полива для их здорового развития. Сколько воды надо гортензиям, рассказываем дальше.
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Сколько воды нужно гортензиям
Фиксированной нормы полива для гортензий нет, но следует помнить: они любят оставаться влажными.
Эксперты рекомендуют поливать растения от основания, желательно на рассвете или в сумерках, чтобы избежать испарения.
Самый лучший вариант – глубокий полив в течение примерно 30 минут в зависимости от погодных условий.
Как часто поливать гортензии
Для поддержания здорового цветения важно соблюдать баланс между недостаточным и чрезмерным поливом:
В жаркие, солнечные дни поливайте ежедневно.
В умеренную погоду – через день.
Если листья и цветы вянут – это сигнал, что растение нуждается в большем количестве влаги.
Если листья желтеют – возможно, полив чрезмерный.
Как поливать гортензии: смотрите видео
Важно здесь поливать именно основу растения, избегая попадания воды на листья, поскольку солнце может вызвать ожоги и почернение листовой поверхности.
Дополнительные советы по уходу за гортензиями
Если ваши гортензии получают достаточно влаги, но все равно не выглядят здоровыми, обратите внимание на следующие факторы:
Обрезка: выполняйте обрезку не позднее начала осени, перед тем как начнут формироваться почки следующего сезона.
Тип почвы: уровень кислотности влияет на цвет цветов и их состояние.
Место посадки: узнайте особенности сорта гортензии, поскольку некоторые сорта предпочитают полутень, а другие могут выдерживать больше солнца.
Следуя этим советам, вы сможете вырастить здоровые и пышно цветущие гортензии, которые станут украшением вашего сада.
К слову, разные сорта гортензий требуют разного подхода к обрезке. Однако время, когда это лучше всего делать, остается общей для всех видов.