Чтобы гортензии пышно цвели, их следует вовремя обрезать весной и подкормить. Как и когда это лучше всего сделать – сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.co.uk.

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Когда обрезать гортензии

Весна – идеальное время для обрезки гортензий. Лучше всего это делать в марте – начале апреля, пока не начался новый рост кустов. Во время обрезки цветов следует удалять мертвые и поврежденные ветви. Также стоит избавиться от слишком длинных и деформированных стеблей.

Впрочем, во время обрезки следует учитывать и сорт гортензий:

гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) – весной стоит обрезать слабые, сухие и поврежденные ветви, садоводы рекомендуют оставить 3 – 5 сильных побегов, а все остальные – укоротить на 2/3.

гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) – весной все побеги стоит укоротить до 2 – 4 почек.

гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla) – такой сорт стоит обрезать очень осторожно и удалять только сухие и подмерзшие ветви.

гортензия черешковая (Hydrangea petiolaris) – не требует регулярной обрезки, поэтому весной стоит убрать только слабые и засохшие побеги.



Когда обрезать гортензии / Фото Unsplash

Советы по уходу за гортензиями

Чтобы гортензия радовала своими цветами и буйным ростом, ее стоит подпитывать и удобрять. Так, в марте – начале апреля можно удобрить цветы аммиачной селитрой или карбамидом. 15 – 20 граммов удобрения следует развести на 10 литров воды и поливать этим раствором в период активного роста листьев.

В апреле гортензии можно подкормить пометом – это укрепит растение. Однако следует использовать натуральное хорошо умеренно, ведь оно способствует быстрому росту листьев и может помешать цветению. Уже в мае можно использовать калий и фосфор, которые будут способствовать пышному цветению гортензий.

Также стоит помнить, что мульчирование поможет сохранить влагу для гортензий. Поскольку они цветы не любят сухости, то их следует поливать не реже одного раза в неделю.

В марте – апреле также стоит обработать кусты от тли и клещей. Эти простые рекомендации позволят получить здоровые, яркие и пышные цветы гортензии, которые будут радовать глаз.

Ранее садоводы отметили, что весенняя обрезка роз важна для пышного цветения, роста и появления новых бутонов. Обрезка улучшает циркуляцию воздуха и форму куста.