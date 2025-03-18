Щоб гортензії пишно квітли, їх варто вчасно обрізати навесні та підживити. Як та коли це найкраще зробити – повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.co.uk.

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Коли обрізати гортензії

Весна – ідеальний час для обрізання гортензій. Найкраще це робити у березні – на початку квітня, поки не почалося нове зростання кущів. Під час обрізання квітів варто видаляти мертві та пошкоджені гілки. Також варто позбутися занадто довгих та деформованих стебел.

Втім, під час обрізання варто враховувати й сорт гортензій:

гортензія волотиста (Hydrangea paniculata) – навесні варто обрізати слабкі, сухі та пошкоджені гілки, садоводи рекомендують залишити 3 – 5 сильних пагонів, а всі інші – вкоротити на 2/3.

гортензія деревоподібна (Hydrangea arborescens) – навесні всі пагони варто вкоротити до 2 – 4 бруньок.

гортензія крупнолиста (Hydrangea macrophylla) – такий сорт варто обрізати дуже обережно і видаляти лише сухі та підмерзлі гілки.

гортензія черешкова (Hydrangea petiolaris) – не потребує регулярного обрізання, тому навесні варто прибрати лише слабкі та засохлі пагони.



Коли обрізати гортензії / Фото Unsplash

Поради щодо догляду за гортензіями

Щоб гортензія радувала своїми квітами та буйним ростом, її варто підживлювати та удобрювати. Так, у березні – на початку квітня можна удобрити квіти аміачною селітрою чи карбамідом. 15 – 20 грамів добрива варто розвести на 10 літрів води та поливати цим розчином у період активного росту листя.

У квітні гортензії можна підживити послідом – це зміцнить рослину. Однак варто використовувати натуральне добре помірно, адже воно сприяє швидкому росту листя та може завадити цвітінню. Вже у травні можна використовувати калій та фосфор, які сприятимуть пишному цвітінню гортензій.

Також варто пам'ятати, що мульчування допоможе зберегти вологу для гортензій. Оскільки вони квіти не люблять сухості, то їх варто поливати не рідше одного разу на тиждень.

У березні – квітні також варто обробити кущі від попелиці та кліщів. Ці прості рекомендації дозволять отримати здорові, яскраві та пишні квіти гортензії, які радуватимуть око.

Раніше садівники наголосили, що весняна обрізка троянд важлива для пишного цвітіння, росту та появи нових бутонів. Обрізання покращує циркуляцію повітря і форму куща.