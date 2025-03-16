Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, щоб ваші тюльпани радували око яскравими кольорами, важливо знати, коли саме садити цибулини. Що потрібно врахувати під час вибору оптимального часу для посадки тюльпанів, розповідаємо далі.

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Коли садити цибулини тюльпанів

Загалом найкращий час для посадки тюльпанів – осінь. Проте точні терміни залежать від кліматичних умов вашого регіону.

Так, до прикладу, весняна посадка цих квітів також можлива. Хоча така стратегія менш ефективна, оскільки цибулинам потрібно охолодження для нормального розвитку, у прохолодному кліматі вона може спрацювати.

Однак, висаджуючи тюльпани навесні, обирайте якомога раніші терміни, щоб скористатися прохолодним періодом, а також враховуйте, що, на жаль, такі рослини все ж можуть зацвісти вже наступного року.

Якщо ж ризикувати немає бажання, варіант – це пересадка тюльпанів із горщикових рослин. Це краще робити, коли температура стабільно тримається на рівні 13°C.

Як саджати тюльпани в горщик: дивіться відео

Поради щодо посадки тюльпанів

Щоб тюльпани добре прижилися та яскраво зацвіли, дотримуйтеся наступних рекомендацій:

Виберіть правильне місце. Тюльпани потребують добре дренованого ґрунту та достатньої кількості сонячного світла. Уникайте вологих ділянок, де вода застоюється, щоб запобігти загниванню цибулин.

Копайте глибше. Цибулини слід висаджувати на глибину 15 – 20 сантиметрів вістрям догори. Оптимальна відстань між рослинами – 10 – 15 сантиметрів.

Висаджуйте різні сорти. Щоб продовжити період цвітіння, комбінуйте сорти тюльпанів із різними строками цвітіння. Це дозволить вам насолоджуватися яскравими барвами довший час.

Розглядайте тюльпани як однорічники. Попри те, що вони є багаторічниками, висаджуючи тюльпани щороку, ви забезпечите собі розкішне весняне цвітіння, яке стане справжньою окрасою вашого саду.

До слова, не тільки тюльпани є ранніми квітами. Найкращі квіти для посіву в березні включають також соняшники та чорнобривці.