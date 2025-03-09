Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Які роботи пропустити, поки не стане тепліше

Обрізка квітучих кущів

Такі кущі, як азалії, рододендрони та гарденії починають пробуджуватися та випускати перші паростки з ранньої весни. Обрізка таких кущів може поставити все цвітіння під загрозу.

Зрізання багаторічних рослин

Комахи, метелики та запилювачі можуть зимувати у порожніх стеблах і густому листі багаторічних рослин і природних трав. Якщо їх зрізати занадто рано, то це може порушити їхній життєвий цикл.

Не поспішайте обрізати дерева / Фото Freepik

Використовувати багато мульчі

Мульчування допомагає рослинам зберегти поживні речовини, захистити від коливання температури та запобігти ерозії. Однак використання великої кількості мульчі чи занадто раннє мульчування можуть затримати холодну вологу біля коренів і ґрунт не буде зігріватися.

Посадка квітів перед заморозками

Березень – непередбачуваний місяць, і заморозки можуть вдарити неочікувано. Тому не поспішайте висуджувати рослини, як тільки вийшло сонце. Краще почекати кілька днів чи тижнів, поки не зникнуть температурні гойдалки.

Не переносьте рослини, які зимували у домі

Не поспішайте виносити на вулицю рослини, які зимували у домі. Дочекайтеся, поки настане справжня весна. Різкий перепад температур може знищити рослини.

Не виносьте на вулицю рослини, які зимували у домі / Фото Freepik

Що можна зробити зараз у саду

Якщо ж хочеться попрацювати на подвір'ї, то можна обрати щось зі списку нижче: