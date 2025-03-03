Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, якщо ви вирішили оновити свій газон, важливо правильно вибрати тип трави. Кілька найкращих варіантів, які варто розглянути, розповідаємо далі.

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Костриця очеретяна

Ця трава чудово росте як на відкритих ділянках із прямими сонячними променями, так і у тіні. Вона найкраще почувається у вологому кліматі, наприклад та потребує мінімального догляду, оскільки добре адаптується до різних умов.

Бізонова трава

Бізонова трава – ідеальний варіант для тих, хто шукає стійкий до посухи газон. Вона витримує спеку, а деякі її сорти навіть можуть пережити морози. Крім того, деякі види цієї трави не потребують регулярного косіння, що значно зменшує догляд за газоном.

Якою буває газонна трава: дивіться відео

Зойсія

Ця теплолюбна трава, що робить її чудовим вибором для південних регіонів. Вона добре переносить посуху, тінь та активний рух по газону. Завдяки густій структурі, ця трава створює приємне м'яке покриття під ногами.

Осока

Осока – це нестандартний варіант для газонів, але вона є чудовою альтернативою традиційним травам. Вона не лише потребує мінімального догляду, а й сприяє біорізноманіттю, приваблюючи корисних комах та запилювачів. Деякі види осоки можна косити, як звичайну траву, що робить її зручною у догляді.