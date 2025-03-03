Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, если вы решили обновить свой газон, важно правильно выбрать тип травы. Несколько лучших вариантов, которые стоит рассмотреть, рассказываем далее.

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Овсяница камышовая

Эта трава прекрасно растет как на открытых участках с прямыми солнечными лучами, так и в тени. Она лучше всего чувствует себя во влажном климате, например и требует минимального ухода, поскольку хорошо адаптируется к различным условиям.

Бизонья трава

Бизонова трава – идеальный вариант для тех, кто ищет устойчивый к засухе газон. Она выдерживает жару, а некоторые ее сорта даже могут пережить морозы. Кроме того, некоторые виды этой травы не требуют регулярного кошения, что значительно уменьшает уход за газоном.

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Зойсия

Эта теплолюбивая трава, что делает ее отличным выбором для южных регионов. Она хорошо переносит засуху, тень и активное движение по газону. Благодаря густой структуре, эта трава создает приятное мягкое покрытие под ногами.

Осока

Осока – это нестандартный вариант для газонов, но она является отличной альтернативой традиционным травам. Она не только требует минимального ухода, но и способствует биоразнообразию, привлекая полезных насекомых и опылителей. Некоторые виды осоки можно косить, как обычную траву, что делает ее удобной в уходе.