Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, создание графика ухода за газоном поможет вам избежать хаоса в уходе и обеспечить ему прекрасный вид в течение года. Об основных аспектах ухода за газоном в разные сезоны, рассказываем далее.

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Основы ухода за газоном

Перед тем как начать уход за газоном, важно знать, какая трава растет у вас во дворе. Это может быть:

Трава, что растет в межсезонье. Она лучше всего растет весной и осенью, а летом требует усиленного полива.

Теплолюбивая трава. Она процветает в жаркую погоду и требует менее частого полива.

Важно знать типы трав в вашем дворе и понимать их идеальный климат, почву и условия полива. Благодаря этому будет легче сформировать план ухода.

Основные задачи ухода за газоном

Уход за газоном не предусматривает очень много работы. Основными задачами являются:

Внесение удобрений. Для поддержания плодородия почвы удобрения вносят несколько раз в год. Весной – для стимуляции роста, а осенью – для укрепления корневой системы перед зимой.

Кошение. Оптимальная высота травы зависит от ее вида, но обычно стоит оставлять не менее 3 сантиметров. Старайтесь не срезать более трети длины травинки за одно кошение.

Прополка прополки. Контроль сорняков предусматривает использование гербицидов ранней весной и регулярное удаление сорняков вручную в течение сезона.

Каждый сезон имеет свои особенности ухода за газоном / Фото Freepik

Сезонный уход за газоном

В разное время года уход за газоном предусматривает различные задачи. Весной речь идет о:

Проветривание газона (аэрация).

Внесении удобрений.

Начало регулярного кошения.

Полив и борьба с сорняками.

Тем временем летом нужно выполнять следующие задачи:

Интенсивный полив в сухую погоду.

Контроль вредителей.

Добавление мульчи для сохранения влаги.

Кошение травы, но не слишком коротко.

После сезонную активного роста, осенью следует перейти к следующим процедурам:

Посев новой травы перед заморозками.

Удаление опавших листьев.

Внесение осенних удобрений.

Вместо этого зимой все, что нужно газону, – это минимальный уход, ограничение движения, чтобы не повредить траву, и подготовка инструментов к новому сезону.

Поэтому, придерживаясь этого плана ухода за газоном, вы сможете наслаждаться его здоровым и ухоженным видом круглый год.