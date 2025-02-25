Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, створення графіка догляду за газоном допоможе вам уникнути хаосу в догляді та забезпечити йому чудовий вигляд упродовж року. Про основні аспекти догляду за газоном у різні сезони, розповідаємо далі.

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Основи догляду за газоном

Перед тим як розпочати догляд за газоном, важливо знати, яка трава росте у вас на подвір'ї. Це може бути:

Трава, що росте у міжсезоння. Вона найкраще росте навесні та восени, а влітку потребує посиленого поливу.

Теплолюбна трава. Вона процвітає у спекотну погоду та вимагає менш частого поливу.

Важливо знати типи трав у вашому дворі та розуміти їхній ідеальний клімат, ґрунт та умови поливу. Завдяки цьому буде легше сформувати план догляду.

Основні завдання догляду

Догляд за газоном не передбачає дуже багато роботи. Основними завданнями є:

Внесення добрив. Для підтримки родючості ґрунту добрива вносять кілька разів на рік. Навесні – для стимуляції росту, а восени – для зміцнення кореневої системи перед зимою.

Косіння. Оптимальна висота трави залежить від її виду, але зазвичай варто залишати не менше 3 сантиметрів. Намагайтеся не зрізати більше третини довжини травинки за одне косіння.

Прополювання. Контроль бур'янів передбачає використання гербіцидів ранньою весною та регулярне видалення бур'янів вручну протягом сезону.

Кожен сезон має свої особливості догляду за газоном / Фото Freepik

Сезонний догляд за газоном

У різну пору року догляд за газоном передбачає різні завдання. Навесні йдеться про:

Провітрювання газону (аерація).

Внесення добрив.

Початок регулярного косіння.

Полив та боротьба з бур'янами.

Тим часом влітку потрібно виконувати такі завдання:

Інтенсивний полив у суху погоду.

Контроль шкідників.

Додавання мульчі для збереження вологи.

Косіння трави, але не надто коротко.

Після сезонну активного росту, восени слід перейти до таких процедур:

Посів нової трави перед заморозками.

Видалення опалого листя.

Внесення осінніх добрив.

Натомість взимку усе, що потрібно газону, – це мінімальний догляд, обмеження руху, щоб не пошкодити траву, та підготовка інструментів до нового сезону.

Відтак, дотримуючись цього плану догляду за газоном, ви зможете насолоджуватися його здоровим і доглянутим виглядом цілий рік.