Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, щоб насолоджуватися зеленим двором, затишними вечорами та зустрічами з рідними й друзями, варто заздалегідь подбати про його стан. Які п’ять важливих кроків допоможуть отримати доглянутий і здоровий газон навесні, розповідаємо далі.

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Приберіть сміття

Протягом зими на газоні накопичується багато опалого листя, гілок та іншого сміття, яке може перешкоджати доступу світла і повітря до ґрунту. Напередодні весни варто почати з ретельного прибирання та згрібання зайвого. Інакше залишене сміття може сприяти розвитку хвороб газону, особливо у вологому середовищі.

Поливайте, навіть коли прохолодно

Якщо температура тримається на рівні 10°C і вище, ваш газон все ще потребує вологи, особливо якщо зима була сухою. Посуха на початку сезону може уповільнити ріст трави та погіршити її стан, тож експерти радять у цей період поливати газон рідко, але рясно. Найкраще це робити вранці, щоб стимулювати ріст коренів і зробити газон більш стійким до посухи.

Позбудьтеся бур'янів

Бур’яни – неминуча частина природного процесу, але є способи тримати їх під контролем без використання агресивних хімічних засобів.

Газон також потребує догляду / Фото Pexels

Фахівці рекомендують вручну видаляти бур’яни, доки вони не встигли поширитися, а також використовувати кукурудзяну клейковину як природний засіб для запобігання їх росту. З часом такі екологічні підходи допоможуть створити здоровий та доглянутий газон без зайвих витрат.

Косіть траву ранньою весною й робіть це регулярно

Багато власників будинків відкладають косіння до пізньої весни, але варто почати це робити раніше. Це не лише покращує зовнішній вигляд газону, а і є корисним для трави. Проте не слід стригти траву надто коротко. Оптимальна висота – 6 – 7 сантиметрів, що допоможе уникнути зайвого стресу для рослин і стримати ріст бур'янів.

Уникайте зайвого навантаження

Взимку газон спить, тому варто мінімізувати ходіння по ньому, щоб уникнути ущільнення ґрунту. Постійний тиск може послабити траву, роблячи її вразливішою до пошкоджень.

Краще уникати частого пересування одними й тими ж стежками. Якщо хочете, щоб газон радував вас навесні, дозвольте йому відпочити взимку.