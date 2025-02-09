Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, технічно можна стелити газон цілий рік, якщо земля не замерзла чи й не вкрита снігом, тож лютий не є винятком. Однак у цю пору року варто врахувати кілька важливих умов. Як постелити газон наприкінці зими, розповідаємо далі.

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Основні умови для укладання газону в лютому

Як пояснюють фахівці, технічно газон можна стелити цілий рік, якщо земля не замерзла або не покрита снігом. Це означає, що головна перешкода для успішного укорінення дерну – промерзлий ґрунт.

Чому це важливо? Коріння газону не можуть прорости в мерзлу землю, що робить його нестійким перед несприятливими умовами, такими як підвищене навантаження, хвороби або бур’яни.

Водночас легкий мороз не завжди є проблемою, якщо ви вже постелили газон. Коли температура ґрунту перевищує 7°C, можна взагалі не перейматися, але якщо прогнозуються сильні заморозки, можна захистити газон садовим волокном, яке потрібно вчасно зняти, щоб уникнути надмірної вологості.

Крім того, якщо прогнозується сильний дощ або сніг, варто відкласти укладання газону, оскільки надмірна волога може спричинити появу грибкових захворювань, зокрема плісняви.

Як класти газон: дивіться відео

Поради щодо укладання газону в лютому

Якщо ви вирішили стелити газон у лютому, дотримуйтеся наступних рекомендацій:

Перевірте стан ґрунту.

Перед тим як розпочати, впевніться, що земля добре дренована і не промерзла. Якщо ґрунт надто вологий або заболочений, краще зачекати на більш сприятливі умови.

Підтримуйте вологість.

Для вкорінення новий газон повинен залишатися зволоженим. Використовуйте полив, якщо бракує опадів, але не перестарайтеся – надлишок вологи може призвести до появи моху та інших хвороб.

Підгодуйте ґрунт добривами.

За 4 – 7 днів до укладання внесіть добриво загального призначення (близько 20 грамів на квадратний метр). Це допоможе газону швидше прижитися та отримати необхідні поживні речовини.