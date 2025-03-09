Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

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Какие работы пропустить, пока не станет теплее

Обрезка цветущих кустов

Такие кусты, как азалии, рододендроны и гардении начинают пробуждаться и выпускать первые ростки с ранней весны. Обрезка таких кустов может поставить все цветение под угрозу.

Срезка многолетних растений

Насекомые, бабочки и опылители могут зимовать в пустых стеблях и густой листве многолетних растений и природных трав. Если их срезать слишком рано, то это может нарушить их жизненный цикл.

Не спешите обрезать деревья / Фото Freepik

Использовать много мульчи

Мульчирование помогает растениям сохранить питательные вещества, защитить от колебания температуры и предотвратить эрозию. Однако использование большого количества мульчи или слишком раннее мульчирование могут задержать холодную влагу у корней и почва не будет согреваться.

Посадка цветов перед заморозками

Март – непредсказуемый месяц, и заморозки могут ударить неожиданно. Поэтому не спешите высушивать растения, как только вышло солнце. Лучше подождать несколько дней или недель, пока не исчезнут температурные качели.

Не переносите растения, которые зимовали в доме

Не спешите выносить на улицу растения, которые зимовали в доме. Дождитесь, пока наступит настоящая весна. Резкий перепад температур может уничтожить растения.

Не выносите на улицу растения, которые зимовали в доме / Фото Freepik

Что можно сделать сейчас в саду

Если же хочется поработать во дворе, то можно выбрать что-то из списка ниже: