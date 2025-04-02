Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, зокрема йдеться про оптимальний рівень поливу для їхнього здорового розвитку. Скільки води треба гортензіям, розповідаємо далі.

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Скільки води потрібно гортензіям

Фіксованої норми поливу для гортензій немає, але слід пам’ятати: вони люблять залишатися вологими.

Експерти рекомендують поливати рослини від основи, бажано на світанку або в сутінках, щоб уникнути випаровування.

Найкращий варіант – глибокий полив протягом приблизно 30 хвилин залежно від погодних умов.

Як часто поливати гортензії

Для підтримки здорового цвітіння важливо дотримуватися балансу між недостатнім та надмірним поливом:

У спекотні, сонячні дні поливайте щодня.

У помірну погоду – через день.

Якщо листя та квіти в’януть – це сигнал, що рослина потребує більше вологи.

Якщо листя жовтіє – можливо, полив надмірний.

Як поливати гортензії: дивіться відео

Важливо тут поливати саме основу рослини, уникаючи потрапляння води на листя, оскільки сонце може викликати опіки та почорніння листкової поверхні.

Додаткові поради з догляду за гортензіями

Якщо ваші гортензії отримують достатньо вологи, але все одно не виглядають здоровими, зверніть увагу на такі фактори:

Обрізка: виконуйте обрізку не пізніше початку осені, перед тим як почнуть формуватися бруньки наступного сезону.

Тип ґрунту: рівень кислотності впливає на колір квітів та їхній стан.

Місце посадки: дізнайтеся особливості сорту гортензії, оскільки деякі сорти віддають перевагу півтіні, а інші можуть витримувати більше сонця.

Дотримуючись цих порад, ви зможете виростити здорові та пишно квітучі гортензії, які стануть окрасою вашого саду.

До слова, різні сорти гортензій потребують різного підходу до обрізання. Однак пора, коли це найкраще робити, залишається спільною для всіх видів.